На пляж в Литве выбросило 1,5-метровую рыбу-меч

160-сантиметровая рыба, найденная 10 сентября, стала сюрпризом для прохожих, поскольку в Балтийском море она обычно не обитает.

Lubuscy Łowcy Burz poinformowali, że na nadbałtyckim wybrzeżu Litwy znaleziono miecznika.

Gatunek ten szybko migruje na długie odległości oraz występuje w morzach i oceanach strefy tropikalnej i umiarkowanej.



Fot. Kestas Plauska pic.twitter.com/4BMZMeYubl — 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐭 𝐮𝐦𝐛𝐫𝐚 𓄂 (@azazelowa) September 11, 2023

Биолог Морского музея подтвердил, что это не первая рыба-меч, посетившая Балтийское море. "Балтийское море похоже на ловушку. Они входят в пролив и не могут выбраться. Это море похоже на горлышко бутылки", - говорит биолог.

Местные рыбаки неоднократно ловили в сети меч-рыбу. Иногда море выбрасывает их его берег.

Рыба-меч из Северного моря заплывает в Балтийское, но живет там недолго из-за недостаточно соленой воды.

17 июля 2022 года на Лиепайский пляж также выбросило рыбу-меч длиной около полутора метров и весом около 80 килограммов.

Рыбу впечатляющих размеров заметили спасатели, которые поначалу приняли ее за тюленя.

"Мы вдвоем занесли ее в машину", - рассказывает инструктор Спасательной службы Лиепайского пляжа Ритвар Шенвалдс, добавляя, что рыба уже начала портиться и сильно пахла.