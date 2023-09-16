На пляж в Литве выбросило 1,5-метровую рыбу-меч

Волны Балтийского моря выбросили на пляж в Литве мертвую рыбу-меч, сообщает литовский региональный портал Klaipeda Diena.
160-сантиметровая рыба, найденная 10 сентября, стала сюрпризом для прохожих, поскольку в Балтийском море она обычно не обитает.
Lubuscy Łowcy Burz poinformowali, że na nadbałtyckim wybrzeżu Litwy znaleziono miecznika.— 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭 𝐮𝐭 𝐮𝐦𝐛𝐫𝐚 𓄂 (@azazelowa) September 11, 2023
Gatunek ten szybko migruje na długie odległości oraz występuje w morzach i oceanach strefy tropikalnej i umiarkowanej.
Fot. Kestas Plauska pic.twitter.com/4BMZMeYubl
Биолог Морского музея подтвердил, что это не первая рыба-меч, посетившая Балтийское море. "Балтийское море похоже на ловушку. Они входят в пролив и не могут выбраться. Это море похоже на горлышко бутылки", - говорит биолог.
Местные рыбаки неоднократно ловили в сети меч-рыбу. Иногда море выбрасывает их его берег.
Рыба-меч из Северного моря заплывает в Балтийское, но живет там недолго из-за недостаточно соленой воды.
17 июля 2022 года на Лиепайский пляж также выбросило рыбу-меч длиной около полутора метров и весом около 80 килограммов.
Рыбу впечатляющих размеров заметили спасатели, которые поначалу приняли ее за тюленя.
"Мы вдвоем занесли ее в машину", - рассказывает инструктор Спасательной службы Лиепайского пляжа Ритвар Шенвалдс, добавляя, что рыба уже начала портиться и сильно пахла.
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