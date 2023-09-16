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На пляж в Литве выбросило 1,5-метровую рыбу-меч

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На пляж в Литве выбросило 1,5-метровую рыбу-меч
На пляж в Литве выбросило 1,5-метровую рыбу-меч Фото: Kestas Plauska/"X"

Волны Балтийского моря выбросили на пляж в Литве мертвую рыбу-меч, сообщает литовский региональный портал Klaipeda Diena.

160-сантиметровая рыба, найденная 10 сентября, стала сюрпризом для прохожих, поскольку в Балтийском море она обычно не обитает.

Биолог Морского музея подтвердил, что это не первая рыба-меч, посетившая Балтийское море. "Балтийское море похоже на ловушку. Они входят в пролив и не могут выбраться. Это море похоже на горлышко бутылки", - говорит биолог.

Местные рыбаки неоднократно ловили в сети меч-рыбу. Иногда море выбрасывает их его берег.

Рыба-меч из Северного моря заплывает в Балтийское, но живет там недолго из-за недостаточно соленой воды.

17 июля 2022 года на Лиепайский пляж также выбросило рыбу-меч длиной около полутора метров и весом около 80 килограммов.

Рыбу впечатляющих размеров заметили спасатели, которые поначалу приняли ее за тюленя.

"Мы вдвоем занесли ее в машину", - рассказывает инструктор Спасательной службы Лиепайского пляжа Ритвар Шенвалдс, добавляя, что рыба уже начала портиться и сильно пахла.

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