СМИ: самолет Кадырова с начала сентября трижды летал в Москву

По данным издания, самолет с номером RA-73417 прилетал в Москву два раза - 6 и 9 сентября.

Последний раз он прилетел из Грозного в Москву 15 сентября и, если верить данным мониторинга, в Чечню не возвращался.

Издание "Верстка" обратило внимание на информацию о движении самолета Кадырова в тот момент, когда в СМИ появились слухи о стремительном ухудшении здоровья чеченского лидера и его лечении в Москве.

Несколько дней назад появилась информация, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Представитель ГУР заявил, что новости о тяжелом состоянии Кадырова поступили из различных источников в медицинских и политических кругах.

В воскресенье, 17 сентября, российские Telegram-каналы также сообщили, что он якобы скончался в одной из больниц Москвы. После этого в Telegram-канале Кадырова появилось опровержение этой информации.