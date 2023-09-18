СМИ: самолет Кадырова с начала сентября трижды летал в Москву

С начала сентября самолет главы Чечни Рамзана Кадырова трижды летал в Москву, и можно с большой долей уверенности сказать, что последние три дня он находится в Москве. Об этом сообщает издание "Верстка" со ссылкой на один из сервисов, отслеживающих авиаперевозки.
По данным издания, самолет с номером RA-73417 прилетал в Москву два раза - 6 и 9 сентября.
Последний раз он прилетел из Грозного в Москву 15 сентября и, если верить данным мониторинга, в Чечню не возвращался.
Издание "Верстка" обратило внимание на информацию о движении самолета Кадырова в тот момент, когда в СМИ появились слухи о стремительном ухудшении здоровья чеченского лидера и его лечении в Москве.
Несколько дней назад появилась информация, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Представитель ГУР заявил, что новости о тяжелом состоянии Кадырова поступили из различных источников в медицинских и политических кругах.
В воскресенье, 17 сентября, российские Telegram-каналы также сообщили, что он якобы скончался в одной из больниц Москвы. После этого в Telegram-канале Кадырова появилось опровержение этой информации.
В частности, там было опубликовано видео, на котором Кадыров прогуливается под дождем. В то же время точно сказать, где и когда было снято это видео - нельзя.
"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит, - написал Кадыров в Telegram и опубликовал видео своей прогулки под дождем.
В свою очередь, Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник сообщает, что с самого утра воскресенья на территорию Центральной клинической больницы управделами президента в Москве съезжаются автомобили с чеченскими номерами.
"В главную кремлевскую больницу один за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне. Причем их охрана ЦКБ пропускает без досмотра. Тогда, как все другие въезжающие машины осматриваются очень тщательно, даже осматривается дно автомобиля.
Только за один час в ЦКБ прибыли "чеченские": Майбах с двумя машинами охраны, Порш Кайен, четыре Гелендвагена, два BMW и т.д.", - сообщил Telegram-канал.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2023
New reports about Kadyrov having died tonight after a flurry of Chechen mafia cars with Chechen plates arrived to the Kremlin's Central Clinical Hospital in Moscow which previously was singled out as the hospital treating Kadyrov.
Source: Dagbladet (Norway) pic.twitter.com/IYFXKe1Dzg
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