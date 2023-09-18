Украина сообщила о прорыве российской обороны под Бахмутом

"После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции", - сообщил Сырский.

Он отметил, что эти небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки.

"В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", - рассказал Сырский, отметив, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады россиян.