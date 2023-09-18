Этим вечером в Латвии возможно северное сияние

"Сегодня вечером после наступления темноты будет видно северное сияние", - написал вечером в понедельник астроном.

В Facebook-группе по северным сияниям, основываясь на данных портала Aurora Forecast, также сообщают, что прогнозы очень благоприятны.

"Только что пришла информация, что в данный момент магнитная буря осень сильная, свыше 550 км/с! В 21:30 уже можно начинать ловить первые кадры!" - написал в соцсетях фотограф Эгонс Лацис.

Лацис прогнозирует, что облаков перед полуночью будет мало, и они затронут в основном Курземе.

"Лучшие места сегодня вечером - море от Вецаки до Гарциемса", - считает фотограф.

Фото: Ekrānuzņēmums/https://services.swpc.noaa.gov/

Burtniekos sākās ziemeļblāzma pic.twitter.com/ukfM0K6bzj — Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) September 18, 2023