Этим вечером в Латвии возможно северное сияние

Поздним вечером в понедельник в Латвии возможно северное сияние, сообщил в социальной сети Х астроном Илгонис Вилкс.
"Сегодня вечером после наступления темноты будет видно северное сияние", - написал вечером в понедельник астроном.
В Facebook-группе по северным сияниям, основываясь на данных портала Aurora Forecast, также сообщают, что прогнозы очень благоприятны.
"Только что пришла информация, что в данный момент магнитная буря осень сильная, свыше 550 км/с! В 21:30 уже можно начинать ловить первые кадры!" - написал в соцсетях фотограф Эгонс Лацис.
Лацис прогнозирует, что облаков перед полуночью будет мало, и они затронут в основном Курземе.
"Лучшие места сегодня вечером - море от Вецаки до Гарциемса", - считает фотограф.
Burtniekos sākās ziemeļblāzma pic.twitter.com/ukfM0K6bzj— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) September 18, 2023
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