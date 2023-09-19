В интернете появилось видео, как в бронепоезд грузят Maybach Ким Чен Ына перед визитом в Россию

В бронепоезде северокорейского диктатора Ким Чен Ына есть отдельный вагон, в котором перевозят его автомобиль Maybach. На редких кадрах удалось запечатлеть, как это делается.
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как в бронепоезд северокорейского диктатора грузят его Maybach. Как известно, совсем недавно он гостил в России у Владимира Путина.
Судя по взятым с собой машинам, Ким Чен Ын особо не доверяет российской стороне, поэтому отправился с визитом на собственной машине и с другими сопровождающими автомобилями.
Make sure you don't put a scratch on Kim Jong Un's limo mate— Russian Market (@runews) September 17, 2023
That gets you 40 years hard labour pic.twitter.com/XmRrWX1bMy
Как уже сообщалось, в минувший понедельник, 11 сентября, Кремль подтвердил, что во Владивостоке планируется встреча Путина и северокорейского диктатора Чен Ына. Ким уже был в России только один раз, когда посещал Владивосток в апреле 2019 года. В тот раз он также путешествовал на собственном бронепоезде.
Американская газета The New York Times сообщила, что на переговорах Кима и Путина планировалось обсудить вопрос о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию. Ким в свою очередь надеется получить от России передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь.
Во время визита в 2019 году переговоры Кима с Путиным были посвящены ядерной программе Северной Кореи и укреплению экономического сотрудничества, однако они не принесли конкретных результатов.
Визит северокорейского диктатора в Россию завершился в воскресенье, 17 сентября.
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