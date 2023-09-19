В интернете появилось видео, как в бронепоезд грузят Maybach Ким Чен Ына перед визитом в Россию

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как в бронепоезд северокорейского диктатора грузят его Maybach. Как известно, совсем недавно он гостил в России у Владимира Путина.

Судя по взятым с собой машинам, Ким Чен Ын особо не доверяет российской стороне, поэтому отправился с визитом на собственной машине и с другими сопровождающими автомобилями.

Make sure you don't put a scratch on Kim Jong Un's limo mate



That gets you 40 years hard labour pic.twitter.com/XmRrWX1bMy — Russian Market (@runews) September 17, 2023

Как уже сообщалось, в минувший понедельник, 11 сентября, Кремль подтвердил, что во Владивостоке планируется встреча Путина и северокорейского диктатора Чен Ына. Ким уже был в России только один раз, когда посещал Владивосток в апреле 2019 года. В тот раз он также путешествовал на собственном бронепоезде.

Американская газета The New York Times сообщила, что на переговорах Кима и Путина планировалось обсудить вопрос о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию. Ким в свою очередь надеется получить от России передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь.

Во время визита в 2019 году переговоры Кима с Путиным были посвящены ядерной программе Северной Кореи и укреплению экономического сотрудничества, однако они не принесли конкретных результатов.

Визит северокорейского диктатора в Россию завершился в воскресенье, 17 сентября.