Названа самая посещаемая туристами страна мира: никогда не догадаетесь, о какой речь!

Компания MoneyTransfers сравнила наиболее посещаемые города и страны мира с постоянным населением в каждом из мест, чтобы выяснить, где количество туристов больше всего превышает численность населения.

Несмотря на то, что города Таиланда занимают три первых места в рейтинге самых посещаемых туристами городов мира, в действительности эта страна находится на относительно низком месте в рейтинге самых посещаемых стран. Если смотреть на самые туристические города мира, то после трех городов Таиланда идут турецкий Мугла и египетская Хургада. Итальянская Венеция тоже в топе самых популярных городов мира.

Итак, первое место занимает Австрия. Средний показатель иностранных гостей на одного жителя - 3,8. При населении 8,9 миллиона человек туда ежегодно приезжает около 32 миллионов путешественников.

Далее следуют Гонконг, в котором, по оценкам, приходится 3,6 туриста на одного жителя, и Греция, где, по оценкам, на одного жителя приходится 3 туриста.

А наиболее перегруженными туристами городами мира стали Пхукет, Паттайя и Краби, что в Таиланде.