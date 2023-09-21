Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Министр рассказал, что ждет владельцев машин с номерами РФ в Эстонии

Анита Авакова rus.postimees.ee
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Российские автомобильные номера. Иллюстративное фото.
Российские автомобильные номера. Иллюстративное фото. Фото: Ireshetnikov54/Shutterstock

В четверг, 21 сентября, на правительственной пресс-конференции министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) объявил, что у владельцев транспортных средств с российскими номерами есть полгода, чтобы внести автомобиль в эстонский регистр, либо вывезти его из Эстонии. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Ляэнеметс напомнил, что въезд транспортных средств с российскими номерами запрещен с 13 сентября. 

"Однако в отношении автомобилей с российскими номерными знаками, уже находящихся в Эстонии, мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие правовые нормы", - сказал Ляэнеметс.

Министр пояснил, что в течение пяти дней жители Эстонии обязаны  зарегистрировать ввезенное в Эстонию для собственного пользования транспортное средство в эстонском регистре, а иностранец должен зарегистрировать свой автомобиль в том случае, если пользуется им в Эстонии в течение года.

"Поэтому если у вас ВНЖ или серый паспорт, автомобиль с российским номером уже давно должен быть в регистре Эстонии", - сказал Ляэнеметс.

Регистрация в течение полугода либо вывоз машины из страны

Он отметил, что теперь все владельцы транспортных средств с российскими номерами должны внести свой автомобиль в эстонский регистр в течение шести месяцев, либо перевезти его в Россию.

При вывозе автомобиля требуется оплатить налог и пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 000 евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота - 4 400 евро", - указал Ляэнеметс.

Ситуация в Латвии

Латвия не планирует конфисковывать находящиеся в Латвии машины, зарегистрированные в России. Литва и Эстония такую возможность рассматривают, однако ответственные структуры в Латвии считают, что действующая установка ЕС не предусматривает этого, а сама Латвия дополнительно ничего делать не будет. Чтобы решить, что делать с уже имеющимися российскими машинами, запрошены дополнительные пояснения от Еврокомиссии, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх