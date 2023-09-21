Министр рассказал, что ждет владельцев машин с номерами РФ в Эстонии

Ляэнеметс напомнил, что въезд транспортных средств с российскими номерами запрещен с 13 сентября.

"Однако в отношении автомобилей с российскими номерными знаками, уже находящихся в Эстонии, мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие правовые нормы", - сказал Ляэнеметс.

Министр пояснил, что в течение пяти дней жители Эстонии обязаны зарегистрировать ввезенное в Эстонию для собственного пользования транспортное средство в эстонском регистре, а иностранец должен зарегистрировать свой автомобиль в том случае, если пользуется им в Эстонии в течение года.

"Поэтому если у вас ВНЖ или серый паспорт, автомобиль с российским номером уже давно должен быть в регистре Эстонии", - сказал Ляэнеметс.

Регистрация в течение полугода либо вывоз машины из страны

Он отметил, что теперь все владельцы транспортных средств с российскими номерами должны внести свой автомобиль в эстонский регистр в течение шести месяцев, либо перевезти его в Россию.

При вывозе автомобиля требуется оплатить налог и пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 000 евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота - 4 400 евро", - указал Ляэнеметс.

Ситуация в Латвии

Латвия не планирует конфисковывать находящиеся в Латвии машины, зарегистрированные в России. Литва и Эстония такую возможность рассматривают, однако ответственные структуры в Латвии считают, что действующая установка ЕС не предусматривает этого, а сама Латвия дополнительно ничего делать не будет. Чтобы решить, что делать с уже имеющимися российскими машинами, запрошены дополнительные пояснения от Еврокомиссии, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.