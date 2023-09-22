Президент Польши объяснил, почему не встретился с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не смог встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским "из-за ограниченного времени". Глава Польши рассказал телеканалу TVN24, что в то время, когда он должен был встретиться с Зеленским, он выступил с речью на трибуне ООН.
При этом Дуда добавил, что позже встреча могла бы состояться "с его стороны", "если бы украинская сторона высказала такое требование". "Как только у меня появится возможность, я обязательно поговорю с ним, но мы точно не будем разговаривать перед камерами. Только так, как мы уже много раз говорили раньше, мы будем говорить лицом к лицу, как два друга, которые хотят решить разные сложные ситуации.
При этом Дуда заявил, что считает "несправедливыми" слова Зеленского о том, что Польша своими односторонними зерновыми ограничениями готовит "сцену для московского актера". "Это спор, который касается небольшой части наших отношений. Не применяйте его ко всему, у этого под собой нет никакой основы и принесет пользу только другим".
Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия в Украину "были истолкованы самым худшим образом", заявил Дуда в интервью TVN24. Он пояснил, что Моравецкий имел в виду только новейшее оружие. "Думаю, премьер-министр просто сказал: мы не передадим Украине новое вооружение, которое сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии, - подчеркнул Дуда. - Мы не можем передать наше новое оружие, которое покупаем за миллиарды долларов для укрепления польской армии, для укрепления безопасности Польши, кому-либо еще. Никому", - добавил он.
По словам польского президента, Варшава продолжит выполнять соглашения, заключенные с Украиной, например, о поставках самоходных гаубиц Krab. Дуда напомнил, что у Польши есть и другие соглашения в этой сфере - по боеприпасам или средствам разминирования.
Как сообщалось, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что "кто-то в Европе разыгрывает политический театр солидарности", превращая поставки зерна в триллер, тем самым помогая "привести на сцену московского актера".
Из-за этих заявлений Польша вызвала на переговоры украинского посла.
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 21 сентября, отдельно встретился с президентами Украины и Польши и призвал их как можно скорее разрешить разногласия, чтобы обеспечить безопасность всего региона.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!