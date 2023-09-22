Президент Польши объяснил, почему не встретился с Зеленским в Нью-Йорке

При этом Дуда добавил, что позже встреча могла бы состояться "с его стороны", "если бы украинская сторона высказала такое требование". "Как только у меня появится возможность, я обязательно поговорю с ним, но мы точно не будем разговаривать перед камерами. Только так, как мы уже много раз говорили раньше, мы будем говорить лицом к лицу, как два друга, которые хотят решить разные сложные ситуации.

При этом Дуда заявил, что считает "несправедливыми" слова Зеленского о том, что Польша своими односторонними зерновыми ограничениями готовит "сцену для московского актера". "Это спор, который касается небольшой части наших отношений. Не применяйте его ко всему, у этого под собой нет никакой основы и принесет пользу только другим".