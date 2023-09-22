Поставщик лицензий для фоторадаров: штрафы CSDD с начала августа - незаконны

Поставщик лицензий для фоторадаров, представитель производителя радаров Sensys Gatso Group в Латвии SIA Burde B.V. винит Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) в незаключении нового договора на поставку лицензий на регулирование скорости, в результате чего штрафы, выписанные с 30 июля 2023 года, являются незаконными и могут быть отменены. При этом в CSDD убеждены, что контроль скорости со стационарными фоторадарами происходит законно, так как все оборудование проверено и верифицировано, поэтому правовых оснований для отмены штрафов нет.
Представители Burde B.V заявили, что CSDD в предыдущие годы неоднократно приобретала лицензии. В конце очередного срока CSDD проинформировали о том, что лицензия на контроль скорости дает пользователю право использовать фоторадары для фиксирования скорости при условии уплаты ежегодного лицензионного сбора.
Burde B.V. считает, что при продолжении работы фоторадаров без продления лицензии произошел "взлом программного обеспечения радиолокационной системы Gatso RT4, все 100 стационарных радаров с 30 июля 2023 года работают без лицензии, и их эксплуатация нелегитимна". Компания также обратится против CSDD в прокуратуру.
В свою очередь, в CSDD выразили позицию, что фоторадары и их программное обеспечение являются собственностью CSDD, приобретенной в результате госзаказа, поэтому речь о взломе программного обеспечения идти не может. CSDD отмечает, что вопрос лицензии и другие вопросы отношений CSDD с производителем и его официальным представителем носят гражданско-правовой характер, для их оценки привлечена профессиональная и независимая юридическая фирма, поэтому на данный момент CSDD не будет их комментировать.
Как сообщалось, в конце августа прошлого года CSDD заключила договор о покупке лицензий на стационарные радары с SIA Burde B.V. за 139 000 евро. Предметом контракта стала покупка лицензий для работы фоторадаров Gatso RT4 производства Sensys Gatso Group на 238 полосах движения. Срок действия соглашения - 29 июля 2023 года.
По истечении срока действия соглашения, 30 июля 2023 года, по техническим причинам произошел временный перерыв в работе всех стационарных фоторадаров. Представитель CSDD признал, что все стационарные камеры контроля скорости на несколько часов были выведены из строя: "Учитывая, что Sensys Gatso Group изменила модель обслуживания, которая также включает в себя вопросы лицензирования фоторадаров, CSDD в настоящее время работает напрямую с их производителем для обеспечения стабильной работы фоторадаров, заявил тогда CSDD.
Всего в Латвии работает около 100 стационарных фоторадаров.
CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером Дирекции является Министерство транспорта.
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