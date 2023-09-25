Фото ⟩ Жителей призывают сократить контакт с "цветущей" водой

VVD отмечает, что сейчас во многих латвийских водоемах можно наблюдать цветение сине-зеленых водорослей. Это естественный и проходящий процесс, однако жителям стоит уменьшить взаимодействие с водой, где можно видеть размножение цианобактерий.

При теплой погоде и слабом ветре сине-зеленые водоросли быстро размножаются в воде с высокой концентрацией фосфора, оставляя на поверхности сине-зеленые образования. Виднее всего они у береговой линии залива и рек.

Берег Даугавы в Саулкалне Фото: Читатель RUS TVNET

За две недели VVD получила сообщения о сине-зеленых водорослях на побережье Даугавы в Риге: в Вецмилгрависе и на Андрейсале, в Лаздонском озере Мадонского края и на реке Игате в Видрижской волости Лимбажского края.

Большая концентрация цианобактерий может привести к гибели рыбы, так как водоросли потребляют имеющийся в воде кислород. Они встречаются практически во всех водоемах. В конце своего жизненного цикла сине-зеленые водоросли опускаются на дно водоема, поясняет VVD.