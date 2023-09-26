Таварс: "Объединенный список" ошибся в Раеве

Попавший в оппозицию "Объединенный список" ошибся по отношению к уже бывшему коллеге Игорю Раеву. С таким мнением в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения выступил председатель парламентской фракции политической силы Эдгар Таварс, сообщает агентство LETA.
Он отметил, что, принимая во внимание мобилизацию в политике, которая произошла после 24 февраля прошлого года, практически невозможно убедиться в мотивации каждого человека - каким будет выбор каждого, когда ему нужно сделать выбор между личной пользой и долгосрочными ценностями.
"По отношению к Игорю Раеву нужно признать, что мы ошиблись", - отметил политик, добавив, что его уход их фракции означает, что фракция продолжит работу в составе 14 депутатов и происходящее не стоит воспринимать как трагедию.
Таварс указал, что решение об уходе в оппозицию приняли все депутаты фракции "Объединенного списка", в том числе и Раев, отказавшись от должностей, так как "наши векторы ценностей не включают политический рынок".
В свою очередь Раев в Twitter, объясняя выход из политической силы, написал, что он до последнего защищал мнение, что "Объединенный список" должен войти в правительство Эвики Силини. По его мнению, политическая сила должна была согласиться на приглашение и продолжить работу в коалиции, однако вместо этого прозвучали "только отговорки и риторические конструкции".
Таварс уверен, что больше численных изменений в рядах фракции не ожидается. "Не может последовать откола новых депутатов от фракции. Сейчас это я могу сказать с уверенностью", - отметил он.
По наблюдениям агентства LETA, некоторые политики ОС в понедельник в Twitter активно распространяли информацию о Раеве как ненадежном "самозванце". Например, Дидзис Шмитс отметил, что если бы он был тем, кто принимал решение до допуске к гостайне, он не давал бы его тем, кто "бросает своих близких". Шмитс также отверг сказанное Раевым, что он все-таки был за участие "Объединенного списка" в правительстве. "Я принимал участие в том заседании, на котором "полковник" как и все другие единогласно принял решение не участвовать в этом правительстве. Начальник?", - написал в Twitter Шмитс.
Напомним, Раев стал независимым депутатом и продолжит работу в качестве парламентского секретаря МВД.
Аргументируя выход их фракции "Объединенного списка", он сказал агентству LETA, что в последнее время слишком часто оставался в меньшинстве и "сколько же можно быть в меньшинстве со своим мнением", поэтому нужно было как-то реагировать.
"Если ты все время в меньшинстве, то становишься даже деструктивным элементом для объединения как такового", - отметил Раев.
То, что он стал независимым депутатом, не означает автоматически, что теперь Раев во всех голосованиях будет поддерживать коалицию и может считаться 54-м голосом коалиции. "Никогда не говори никогда. Я посмотрю, как все это будет выглядеть дальше. В любом случае, я буду голосовать так, как посчитаю нужным. Эта коалиционная практика мне не очень нравится", - отметил Раев.
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