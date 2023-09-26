Таварс: "Объединенный список" ошибся в Раеве

Таварс уверен, что больше численных изменений в рядах фракции не ожидается. "Не может последовать откола новых депутатов от фракции. Сейчас это я могу сказать с уверенностью", - отметил он.

По наблюдениям агентства LETA, некоторые политики ОС в понедельник в Twitter активно распространяли информацию о Раеве как ненадежном "самозванце". Например, Дидзис Шмитс отметил, что если бы он был тем, кто принимал решение до допуске к гостайне, он не давал бы его тем, кто "бросает своих близких". Шмитс также отверг сказанное Раевым, что он все-таки был за участие "Объединенного списка" в правительстве. "Я принимал участие в том заседании, на котором "полковник" как и все другие единогласно принял решение не участвовать в этом правительстве. Начальник?", - написал в Twitter Шмитс.

Напомним, Раев стал независимым депутатом и продолжит работу в качестве парламентского секретаря МВД.

Аргументируя выход их фракции "Объединенного списка", он сказал агентству LETA, что в последнее время слишком часто оставался в меньшинстве и "сколько же можно быть в меньшинстве со своим мнением", поэтому нужно было как-то реагировать.

"Если ты все время в меньшинстве, то становишься даже деструктивным элементом для объединения как такового", - отметил Раев.

То, что он стал независимым депутатом, не означает автоматически, что теперь Раев во всех голосованиях будет поддерживать коалицию и может считаться 54-м голосом коалиции. "Никогда не говори никогда. Я посмотрю, как все это будет выглядеть дальше. В любом случае, я буду голосовать так, как посчитаю нужным. Эта коалиционная практика мне не очень нравится", - отметил Раев.