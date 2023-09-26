Видео ⟩ Жители Яунциема гатве бьют тревогу по поводу жестокого обращения соседки со скотом

Согласно наблюдениям некоторых жителей, соседка приезжает на ферму поздно вечером и выпускает животных лишь на очень короткое время.

"Здесь только дачи, даже электричества нет. Люди сюда едут летом пожить на свежем воздухе. В результате мы живем в помойке вместе с крысами", - рассказывает соседка о последствиях халатности женщины, отмечая, что она никогда не видела, как места нахождения соседских животных чистили и убирали.

Другие соседи заметили, как к сараю женщины подъезжает машина, из которой выходят мужчины и убивают какое-то животное.

Обвиняемая соседка Инна не видит ничего предосудительного в своих действиях.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском)