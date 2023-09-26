Видео ⟩ Жители Яунциема гатве бьют тревогу по поводу жестокого обращения соседки со скотом

Обитатели дачных участков на Яунциема гатве вынуждены жить в незавидных условиях из-за нерадивой соседки, которая жестоко обращается со своими домашними животными. Соседи вынуждены вдыхать запах навоза, бороться с крысами и наблюдать, как страдает около 70 животных этой женщины, сообщает программа Bez Tabu.
Согласно наблюдениям некоторых жителей, соседка приезжает на ферму поздно вечером и выпускает животных лишь на очень короткое время.
"Здесь только дачи, даже электричества нет. Люди сюда едут летом пожить на свежем воздухе. В результате мы живем в помойке вместе с крысами", - рассказывает соседка о последствиях халатности женщины, отмечая, что она никогда не видела, как места нахождения соседских животных чистили и убирали.
Другие соседи заметили, как к сараю женщины подъезжает машина, из которой выходят мужчины и убивают какое-то животное.
Обвиняемая соседка Инна не видит ничего предосудительного в своих действиях.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском)
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