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Видео ⟩ Жители Яунциема гатве бьют тревогу по поводу жестокого обращения соседки со скотом

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

Обитатели дачных участков на Яунциема гатве вынуждены жить в незавидных условиях из-за нерадивой соседки, которая жестоко обращается со своими домашними животными. Соседи вынуждены вдыхать запах навоза, бороться с крысами и наблюдать, как страдает около 70 животных этой женщины, сообщает программа Bez Tabu.

Согласно наблюдениям некоторых жителей, соседка приезжает на ферму поздно вечером и выпускает животных лишь на очень короткое время.

"Здесь только дачи, даже электричества нет. Люди сюда едут летом пожить на свежем воздухе. В результате мы живем в помойке вместе с крысами", - рассказывает соседка о последствиях халатности женщины, отмечая, что она никогда не видела, как места нахождения соседских животных чистили и убирали.

Другие соседи заметили, как к сараю женщины подъезжает машина, из которой выходят мужчины и убивают какое-то животное.

Обвиняемая соседка Инна не видит ничего предосудительного в своих действиях. 

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском)

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