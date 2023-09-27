Спикер Палаты представителей канадского парламента Энтони Рота во вторник, 26 сентября, объявил о своей отставке после скандала вокруг приглашения в парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского ветерана Ярослава Хунки, воевавшего во Второй мировой войне на стороне Германии.
Видео ⟩ Спикер парламента Канады подал в отставку после приглашения ветерана СС на встречу с Зеленским
В своей короткой речи он поблагодарил законодателей за доверие к избранию его спикером Палаты представителей на предыдущий и нынешний срок. "С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с поста председателя Палаты представителей", - заявила Рота.
Спикера призвали в отставку после того, как выяснилось, что он пригласил на визит Зеленского в парламент 98-летнего Хунку, воевавшего в рядах 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС "Галичина" - добровольческом подразделении, состоящем из этнических украинцев под командованием нацистов. Рота представил его в парламенте как героя, воевавшего в составе 1-й Украинской дивизии. За этим последовали бурные аплодисменты.
Канадская еврейская группа CIJA заявила, что глубоко обеспокоена случившемся. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться. В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление и подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях. "Эта инициатива была моей собственной, - сообщил спикер. - Я хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия".
В 1943 году немецкие оккупационные власти создали дивизию "Галичина" для борьбы с армией СССР. Нюрнбергский процесс и комиссия Дешена по запросу о военных преступниках, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастность бойцов дивизии к военным преступлениям.
BREAKING: Canadian speaker Anthony Rota has resigned after calling a Ukrainian Nazi a “hero.”— Collin Rugg (@CollinRugg) September 26, 2023
Total humiliation.
It gets even worse. Poland is now moving to extradite 98 year old Yaroslav Hunka, the Nazi who was praised in the World Stage.
“In view of the scandalous events in… pic.twitter.com/8gbfixFNEP
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