Видео ⟩ Спикер парламента Канады подал в отставку после приглашения ветерана СС на встречу с Зеленским

В своей короткой речи он поблагодарил законодателей за доверие к избранию его спикером Палаты представителей на предыдущий и нынешний срок. "С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с поста председателя Палаты представителей", - заявила Рота.

Спикера призвали в отставку после того, как выяснилось, что он пригласил на визит Зеленского в парламент 98-летнего Хунку, воевавшего в рядах 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС "Галичина" - добровольческом подразделении, состоящем из этнических украинцев под командованием нацистов. Рота представил его в парламенте как героя, воевавшего в составе 1-й Украинской дивизии. За этим последовали бурные аплодисменты.

Канадская еврейская группа CIJA заявила, что глубоко обеспокоена случившемся. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться. В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление и подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях. "Эта инициатива была моей собственной, - сообщил спикер. - Я хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия".