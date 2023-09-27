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Видео ⟩ Спикер парламента Канады подал в отставку после приглашения ветерана СС на встречу с Зеленским

rus.tvnet.lv
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Фото: AP/Scanpix

Спикер Палаты представителей канадского парламента Энтони Рота во вторник, 26 сентября, объявил о своей отставке после скандала вокруг приглашения в парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского ветерана Ярослава Хунки, воевавшего во Второй мировой войне на стороне Германии.

В своей короткой речи он поблагодарил законодателей за доверие к избранию его спикером Палаты представителей на предыдущий и нынешний срок. "С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с поста председателя Палаты представителей", - заявила Рота.

Спикера призвали в отставку после того, как выяснилось, что он пригласил на визит Зеленского в парламент 98-летнего Хунку, воевавшего в рядах 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС "Галичина" - добровольческом подразделении, состоящем из этнических украинцев под командованием нацистов. Рота представил его в парламенте как героя, воевавшего в составе 1-й Украинской дивизии. За этим последовали бурные аплодисменты.

Канадская еврейская группа CIJA заявила, что глубоко обеспокоена случившемся. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться. В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление и подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях. "Эта инициатива была моей собственной, - сообщил спикер. - Я хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия".

В 1943 году немецкие оккупационные власти создали дивизию "Галичина" для борьбы с армией СССР. Нюрнбергский процесс и комиссия Дешена по запросу о военных преступниках, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастность бойцов дивизии к военным преступлениям.

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