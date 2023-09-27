Фото ⟩ Небо Латвии во вторник украсили нетипичные облака

Синоптик LTV Том Брицис в социальной сети Facebook 26 сентября поделился снимками, на которых изображены совершенно нетипичные облака.
"Сегодня во многих местах в Латвии небо покрыто особыми облаками. Это волнистые слоисто-кучевые облака, которые на латыни называются stratocumulus undulatus", - комментирует Брицис природное явление.
В ответ на сообщение другие пользователи также поделились изображениями волнистых облаков.
Так, Лига из Лиепаи показала облака в своем городе:
Йоланта опубликовала уникальный вид:
В Стразде было так?
Поля Яунпиебалги:
Облака в Талси:
Гинта запечатлела нехарактерные облака в городской среде.
Тем временем Руте посчастливилось оказаться между небом и морскими волнами.
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