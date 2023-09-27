Фото ⟩ Небо Латвии во вторник украсили нетипичные облака

"Сегодня во многих местах в Латвии небо покрыто особыми облаками. Это волнистые слоисто-кучевые облака, которые на латыни называются stratocumulus undulatus", - комментирует Брицис природное явление.

В ответ на сообщение другие пользователи также поделились изображениями волнистых облаков.

Так, Лига из Лиепаи показала облака в своем городе:

Йоланта опубликовала уникальный вид:

В Стразде было так?

Поля Яунпиебалги:

Облака в Талси:

Гинта запечатлела нехарактерные облака в городской среде.

Тем временем Руте посчастливилось оказаться между небом и морскими волнами.