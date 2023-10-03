На реконструкцию защитной дамбы в Екабпилсе будет истрачено 17 миллионов евро

Это самый крупный в истории Екабпилса договор по объему финансирования, подчеркнул председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис. Общая стоимость работ составляет 16 931 289 евро, включая НДС.

Он добавил, что правительство отреагировало очень быстро, и благодаря его поддержке в привлечении средств самоуправление смогло заключить договор.

Председатель правления Jēkabpils PMK Марис Димантс сказал, что проект будет сложным из-за метеорологических условий, но в результате реконструкции плотина станет не только безопасной, но и визуально привлекательной. Начало строительных работ запланировано на ближайшие две недели и будет проходить одновременно на нескольких участках.

Наибольшая часть работ запланирована на левом берегу Даугавы на участке протяженностью 5,1 км.

На проект из Европейского фонда регионального развития выделено 14,391 млн евро, из государственного бюджета - 1,898 млн евро, из муниципального бюджета - 641 347 евро.

Дамба в Екабпилсе была размыта наводнением в январе этого года.