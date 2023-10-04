Главред RUS TVNET о тяжбе с NEPLP: индустрия ждет понятные "правила игры"

Главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич стала гостем программы "Медиа-поле" Латвийского радио 4. В эфире она рассказала о несогласии журналистов с решением Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) и о том, чего индустрия ждет в будущем.
Разумеется, главной темой разговора стали судебные тяжбы TVNET GRUPA с NEPLP по поводу использования слова "депортация".
"Безусловно, все это дело повлияло на внутреннюю самоцензуру, и даже не хочется стекаться в одно конкретное слово, оно просто стало приметой времени. Но да, лишний раз ты задаешь себе вопрос - а достаточно ли ты профессионально выразился, а достаточно ли ты соблюдаешь объективность, а соответствует ли это всем общепринятым нормам? Ты постоянно оглядываешься, ты перепроверяешь все дважды-трижды", - делится Сташкевич.
Главред RUS TVNET отмечает, что главная цель спора с NEPLP - это попытка прояснить "правила игры" в сфере журналистики в Латвии.
"Мне кажется, что и все эксперты говорили, что должны быть четкие правила. Потому что все сформулировано настолько обтекаемо, что уцепиться можно за что угодно. И те бумаги, которые есть - "несоответствие чему-то".
Я думаю, индустрия ждет, чтобы были прописанные, более понятные правила игры.
Да, действительно недопустимо призывать к насилию, употреблению запрещенных веществ... все те ценности, которые соблюдают все журналисты Латвии вне зависимости от языка, на котором они пишут. Но обтекаемые формулировки и решения, за которыми, чуть что, сразу появляется флажок "заботы о госбезопасности" - это тревожно", - говорит она.
По мнению Сташкевич, с такими расплывчатыми формулировками велика сложность понять, когда правила нарушаются.
"Я помню, когда вышла новость, что нас оштрафовали, было после этого наше заявление. А потом впроброс прошла информация, что, мол, это не в компетенции NEPLP, но на всякий случай сюжет и в Службу госбезопасности (VDD) направили. Благо VDD достаточно быстро выступила со своим комментарием, что они не видят состава преступления и с их стороны к нам вопросов нет.
Но когда каждый раз появляется эта формулировка, это не добавляет тебе уверенности.
Поэтому цель - это четкие правила игры, и чтобы с ассоциацией и экспертами шли на контакт, чтобы это мнение принималось во внимание", - уверена она.
Главред RUS TVNET благодарна, что такое количество представителей индустрии поддержало СМИ во время этого конфликта, но при этом признает, что это не принесло желаемого результата.
"Много ассоциаций, представителей, организаций объединились, написали - но чем это закончилось? Ничем. Как сказала Гунта Слога - "видимо, коллеги, плохо работаем".
С одной стороны, да, было приятно наблюдать, что да, действительно все очень дружно сплотились, сделали заявление, поддержали TVNET. И бесконечная благодарность всем коллегам.
В то же время поменяло ли это что-то? Нет, не поменяло. Штраф мы получили, суд первой инстанции рассудил не в нашу пользу, пошумели-пошумели, а все осталось как было", - сокрушается Сташкевич.
Она вспомнила и недавнюю новость о том, что Сейм проголосовал за новую концепцию национальной безопасности. Среди прочих там имеется пункт о запрете на вещание русскоязычных общественных СМИ с 1 января 2026 года. Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) при этом заявил, что с ним по этому вопросу никто не консультировался.
"О чем мы можем говорить, если вот недавний случай. SEPLP в открытую говорит, что концепция национальной безопасности была принята в обход них. Казалось бы, вот - это организация, которая сотрудничает, идет на контакт, это их обязанность.
Это те самые эксперты, у которых надо было бы спросить оценку в первую очередь. Ее можно не принимать во внимание, оспаривать, не соглашаться. Но вот возможность для диалога. Как можно принимать решение, не выслушивая?
И, мне кажется, профессионалы этого и просят: "Давайте вести диалог. Пожалуйста, прислушивайтесь к нам. Почему есть решения, о которых мы узнаем потом и не понимаем эти правила игры". Я думаю, что боль отрасли в этом", - уверена Сташкевич.
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