Главред RUS TVNET о тяжбе с NEPLP: индустрия ждет понятные "правила игры"

По мнению Сташкевич, с такими расплывчатыми формулировками велика сложность понять, когда правила нарушаются.

"Я помню, когда вышла новость, что нас оштрафовали, было после этого наше заявление. А потом впроброс прошла информация, что, мол, это не в компетенции NEPLP, но на всякий случай сюжет и в Службу госбезопасности (VDD) направили. Благо VDD достаточно быстро выступила со своим комментарием, что они не видят состава преступления и с их стороны к нам вопросов нет.

Но когда каждый раз появляется эта формулировка, это не добавляет тебе уверенности.

Поэтому цель - это четкие правила игры, и чтобы с ассоциацией и экспертами шли на контакт, чтобы это мнение принималось во внимание", - уверена она.

Главред RUS TVNET благодарна, что такое количество представителей индустрии поддержало СМИ во время этого конфликта, но при этом признает, что это не принесло желаемого результата.

"Много ассоциаций, представителей, организаций объединились, написали - но чем это закончилось? Ничем. Как сказала Гунта Слога - "видимо, коллеги, плохо работаем".

С одной стороны, да, было приятно наблюдать, что да, действительно все очень дружно сплотились, сделали заявление, поддержали TVNET. И бесконечная благодарность всем коллегам.