Возможность для учителей подготовиться к сдаче экзамена по латышскому языку, не выходя из дома

С октября прошлого года, когда вступила в силу норма закона об отстранении от работы учителей за недостаточное знание латышского языка, по этой причине были уволены как минимум 64 учителя, свидетельствуют данные Государственной службы качества образования. В августе сообщалось, что в целом недостаточное знание языка было выявлено у 116 учителей. Из них 27 отстранены от работы на три месяца, а 15 находятся на временной нетрудоспособности.

Фото: Диана Карпова

"В Латвии множество прекрасных и талантливых учителей. Нас очень печалит, что многие эксперты своей области потеряли работу, что негативно сказывается также и на детях и их родителях", - отмечает Диана Карпова, основательница школы латышского языка Latvian Easy. Так, платформа по обучению латышскому языку разработала специальные курсы, которые могут помочь подготовиться к сдаче экзамена на категорию С1.