Возможность для учителей подготовиться к сдаче экзамена по латышскому языку, не выходя из дома

Школа латышского языка Latvian Easy открывает набор в группу, в которой у педагогов и всех желающих появится возможность подготовиться к сдаче экзамена на категорию С1.
С октября прошлого года, когда вступила в силу норма закона об отстранении от работы учителей за недостаточное знание латышского языка, по этой причине были уволены как минимум 64 учителя, свидетельствуют данные Государственной службы качества образования. В августе сообщалось, что в целом недостаточное знание языка было выявлено у 116 учителей. Из них 27 отстранены от работы на три месяца, а 15 находятся на временной нетрудоспособности.
"В Латвии множество прекрасных и талантливых учителей. Нас очень печалит, что многие эксперты своей области потеряли работу, что негативно сказывается также и на детях и их родителях", - отмечает Диана Карпова, основательница школы латышского языка Latvian Easy. Так, платформа по обучению латышскому языку разработала специальные курсы, которые могут помочь подготовиться к сдаче экзамена на категорию С1.
"Курсы на С категорию подойдут, как учителям, воспитателям, лекторам, так и всем остальным", - рассказывает Карпова, добавляя, что это будут две отдельные группы, программа которых, будет отличаться. "Главная цель занятий, это, конечно, подготовиться в Государственному экзамену и успешно его сдать! Получить официальный документ о владении языком на высшем уровне", - подчеркивает учитель латышского языка.
О курсах на категорию С1
- занятия в группе до 10 человек;
- занятия два раза в неделю, один урок 60 минут (всего программа рассчитана на 5 месяцев или 40 часов);
- занятия ведет магистр филологии и преподаватель, с колоссальным опытом работы;
- занятия проходят онлайн, Zoom+ интерактивная платформа;
- программа лицензирована и создана специально для учителей и воспитателей, с акцентом на те темы, которые могут возникнуть в работе;
- стоимость 125 евро в месяц + pvn.
По словам Карповой, занятия подойдут и тем, кто просто желает свободно говорить, быть уверенным в грамматических формах, понимать беглую латышскую речь и избавиться от акцента. Кроме того, С категория это:
- возможность поступить на бюджет;
- огромные преимущество на рынке труда;
- возможность заводить новые знакомства и чувствовать себя безопасно в латышской среде.
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