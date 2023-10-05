TikTok тестирует платную версию приложения без реклам

В данный момент китайская компания тестирует услугу в нескольких странах с официальным языком английским. Компания указала, что это не США, однако где именно происходят тесты, не уточняется.

ВВС отмечает, что абонентская плата TikTok составит 4,99 доллара в месяц и позволит пользователям использовать приложение без реклам.

Сейчас TikTok показывает персонализированную рекламу всем пользователям старше 18 лет.

Портал TechCrunch сообщает, что объем тестирования невелик, и в данный момент нет ясности, когда услуга абонирования будет введена по всему миру.

Сейчас самыми яркими примерами, которые уже предлагают абонентам за плату избежать просмотра рекламы, являются YouTube и Х (бывший Twitter). Материнское предприятие TikTok ByteDance не публикует свои финансовые результаты. Однако в 2022 году предприятию удалось заработать 85 миллионов долларов.

Insider Intelligence указывает, что в прошлом году TikTok получил доход от рекламы в размере 9,98 миллиарда долларов.

Напомним, Meta, материнская компания Facebook и Instagram, может ввести платную подписку на Instagram в Европе. Такой сценарий возможен, если пользователи не согласятся с тем, чтобы Meta использовала их персональные данные для показа целевой рекламы.

Как сообщает Financial Times, по планам Meta, использование Instagram без рекламы может обойтись пользователям в 14 долларов в месяц. За использование Facebook и Instagram без рекламы в компьютерных версиях пользователям, возможно, придется платить 17 евро в месяц.

Об этих планах, скорее всего, официально будет сообщено в течение ближайших недель.