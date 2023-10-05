Путин о гибели Пригожина, испытании ядерной ракеты и "русском" городе Одессе

В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин выступил на ежегодном заседании клуба "Валдай". RUS TVNET собрал самые важные моменты из речи и дебатов президента России.
В своей речи Путин раскритиковал Запад и его "влияние в мире", а также рассказал о том, как должен быть устроен мир. После чего он ответил на вопросы во время "дискуссии".
Путин: в России испытана ракета "Буревестник" с ядерной установкой
Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой.
Также Путин объявил, что скоро на боевое дежурство встанет стратегический ракетный комплекс "Сармат".
"Мы фактически закончили работу над "Сарматом" - над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", - сказал Путин.
По данным зарубежных СМИ ядерные испытания на севере России еще продолжаются, а не прошли, как утверждает Путин.
Путин: о катастрофе самолета Пригожина
Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других людей, обнаружили фрагменты гранат.
"Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт - результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ", - приводит "Медуза" слова Путина.
Также он отметил, что тела не проверяли на наличие алкоголя или наркотиков, "хотя стоило бы".
Кроме того Путин рассказал, что несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" подписали контракты с Минобороны России.
По его словам, работа ЧВК "Вагнер" был "корявым", потому что их действия не регулировались законом.
"Такой опыт был вызван конъюнктурой на поле боя. Когда Минобороны предложило части компании поучаствовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно и воевали героически. Но интересы рядовых членов этой компании и руководства не всегда совпадают", - заявил Путин.
Путин: "Одесса - это русский город"
Отвечая на вопрос венгерского журналиста Габора Штира президент России назвал Одессу русским городом.
"Одесса - это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский. Вот чуть-чуть", - сказал Путин.
Напомним, что российские войска регулярно наносят удары по Одессе.
Путин о военной помощи Украине со стороны Запада
Путин уверен, что если поставки западного оружия Украине прекратятся, ей "жить останется неделю".
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