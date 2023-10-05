Путин о гибели Пригожина, испытании ядерной ракеты и "русском" городе Одессе

В своей речи Путин раскритиковал Запад и его "влияние в мире", а также рассказал о том, как должен быть устроен мир. После чего он ответил на вопросы во время "дискуссии".

Путин: в России испытана ракета "Буревестник" с ядерной установкой

Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой.

Также Путин объявил, что скоро на боевое дежурство встанет стратегический ракетный комплекс "Сармат".

"Мы фактически закончили работу над "Сарматом" - над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", - сказал Путин.

По данным зарубежных СМИ ядерные испытания на севере России еще продолжаются, а не прошли, как утверждает Путин.

Путин: о катастрофе самолета Пригожина

Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других людей, обнаружили фрагменты гранат.