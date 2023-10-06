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МИД: доброволец из Латвии погиб в Украине из-за атаки дрона

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Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото
Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Посольство Латвии в Украине получило от Министерства обороны Украины информацию о том, что в зоне военных действий 1 октября в Лимане, в Краматорском районе, в результате попадания дрона погиб гражданин Латвии, отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Она отметила, что посольство находится в общении с близкими по поводу дальнейших действий. Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что раскрытие или нераскрытие личности погибшего является решением близких.

"Решается вопрос в связи с репатриацией павшего добровольца. Вопрос покрытия расходов на репатриацию будет решен с участием украинской и латвийской сторон", - подчеркнула Эглите.

Ранее сообщалось, что во вторник, 3 октября, в Латвию пришло сообщение о том, что в Украине погиб латвийский солдат. Первым об этом сообщило Латвийское телевидение (LTV), которое получило подтверждение от нескольких его товарищей по оружию.

Возможно, он погиб на востоке Украины, где погиб и доброволец из Эстонии Танель Криггуль, воевавший в составе Интернационального легиона.

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