Политолог: Израиль, возможно, нанесет удар по территории Ирана

RUS TVNET уже сообщал, что палестинские боевики совершили внезапную атаку из сектора Газа утром в субботу, 7 октября, выпустив несколько тысяч ракет и напав на террирорию Израиля.

Карлис Даукштс отметил, что специальные подразделения израильской армии в настоящее время окружают южный район Израиля. Военное командование поставило задачу уничтожить любого террориста, проникшего на территорию Израиля.

"Поступают сообщения о том, что ХАМАС удерживает 35 заложников. На данном этапе ничего нельзя сказать определенно, но есть сведения, что между представителями ХАМАС и израильским командованием ведутся переговоры о судьбе заложников. Возможно, что в руках ХАМАС генерал армии, офицеры и гражданские лица. К сожалению, эта новость, волнующая весь мир, на данный момент не подтверждена", - сказал политолог.

Даукштс заявил, что ситуация становится все более сложной, поскольку неясно, как будут действовать Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Турция. Также неизвестно, как этот конфликт будет рассматриваться на уровне Европы и НАТО.

"Война в Израиле означает консолидацию целого народа. Все противоречия, которые были в Израиле в последние годы по поводу верховенства закона, по поводу судебного процесса вокруг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сейчас забыты. Происходит консолидация израильского общества, что является характерной политической чертой Израиля", - отметил политолог.

Как сообщалось, израильская армия заявила, что боевики выпустили 2200 ракет.

Также на территорию Израиль вторглись боевики из палестинского анклава. По словам представителя израильской армии, палестинские боевики проникли в Израиль на парапланах, по морю и по суше.

Силы обороны Израиля заявили о готовности к войне, а ВВС нанесли ответные удары по сектору Газа.