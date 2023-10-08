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Фото ⟩ В небе над Цесисом заметили необычные облака

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Toms Bricis/Sarmīte Eiduka/"X"

Журналист LTV поделилась в соцсети X (бывший Twitter) фотографиями необычных облаков в Цесисском крае.

Фотографии были сделаны утром в воскресенье, 8 октября.

Перистые или облака-мешки, или вымеобразные облака (Mammatus clouds) - это облака с полусферическими выпуклостями в нижней части. Отсюда и происходит их название.

Такие облака иногда можно наблюдать летом в нижней части грозовых облаков. Такие облака имеют ячеистую структуру. Размер каждой ячейки может составлять до одного километра. Состоят они в основном изо льда, но иногда могут содержать и капельки воды.

Чаще всего они резко очерчены, но бывают и с размытыми краями. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.

Сообщается, что подобные облака достаточно редки, встречаются преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

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