Фото ⟩ В небе над Цесисом заметили необычные облака

Фотографии были сделаны утром в воскресенье, 8 октября.

Šorīt iespaidīgi tesmeņveida (latīniski - 'mammatus') mākoņi Cēsu novada Amatas pagastā.

Foto: Sarmīte Eiduka pic.twitter.com/IN2jHtF7sm — Toms Bricis (@boms_tricis) October 8, 2023

Перистые или облака-мешки, или вымеобразные облака (Mammatus clouds) - это облака с полусферическими выпуклостями в нижней части. Отсюда и происходит их название.

Такие облака иногда можно наблюдать летом в нижней части грозовых облаков. Такие облака имеют ячеистую структуру. Размер каждой ячейки может составлять до одного километра. Состоят они в основном изо льда, но иногда могут содержать и капельки воды.

Чаще всего они резко очерчены, но бывают и с размытыми краями. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.

Сообщается, что подобные облака достаточно редки, встречаются преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.