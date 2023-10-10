В Сети обсуждают "эпичные" фото автобуса на затопленной дороге в Волери. Что это было?

В воскресенье, 8 октября, в то время, когда в Латвии бушевала буря, очевидцев удивил городской автобус Rīgas satiksme 54-го маршрута, который проезжал по затопленному участку дороги на улице Кремеру в Волери (расположен между центром и Болдераей. - Прим. ред.). RUS TVNET обратился в предприятие за комментарием.
54-й автобус ежедневно следует по маршруту улица Абренес - Волери. На данном участке дороги он совершает маневр разворота, объяснила RUS TVNET представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
"В обычный день этот участок дороги полностью свободен. Водитель, оценив ситуацию и зная, что на участке нет препятствий, решил совершить данный маневр, в противном случае автобус по этому маршруту не смог бы курсировать в этом месте целый день. И Волери остался бы без единственного транспорта", - объяснила она.
Совершая маневр на затопленном участке, общественный транспорт не пострадал, отметила представитель компании. В автобусе на тот момент не было пассажиров.
Напомним, в эти выходные сильная осенняя буря обрушилась на многие регионы Латвии, повалив деревья и нарушив движение транспорта во многих районах. Серьезный ущерб нанесен Верманскому парку и Виестурдарзсу, а также Большому кладбищу.
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