В Сети обсуждают "эпичные" фото автобуса на затопленной дороге в Волери. Что это было?

54-й автобус ежедневно следует по маршруту улица Абренес - Волери. На данном участке дороги он совершает маневр разворота, объяснила RUS TVNET представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Фото: Welcome to Daugavgrīva / Bolderāja. Добро пожаловать Даугавгрива/Болдерая/ Elina Dmitrijenko

"В обычный день этот участок дороги полностью свободен. Водитель, оценив ситуацию и зная, что на участке нет препятствий, решил совершить данный маневр, в противном случае автобус по этому маршруту не смог бы курсировать в этом месте целый день. И Волери остался бы без единственного транспорта", - объяснила она.

Незатопленный участок дороги на улице Кремеру Фото: Google Maps

Совершая маневр на затопленном участке, общественный транспорт не пострадал, отметила представитель компании. В автобусе на тот момент не было пассажиров.

Напомним, в эти выходные сильная осенняя буря обрушилась на многие регионы Латвии, повалив деревья и нарушив движение транспорта во многих районах. Серьезный ущерб нанесен Верманскому парку и Виестурдарзсу, а также Большому кладбищу.