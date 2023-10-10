Пограничники опровергли информацию о беженцах, которые пересекли границу

Государственная пограничная служба рассказала агентству LETA, что во вторник, 10 октября, в социальных сетях было распространено видео, на котором видно, как группа из более чем 20 человек движется по обочине проселочной дороги.

По кадрам, показанным в видео, невозможно определить, когда было снято видео, или связать его с каким-либо конкретным местом. Человек, разместивший видео в Facebook, также не может ответить, когда и где было снято это видео.

Государственная пограничная служба отрицает факт задержания каких-либо крупных групп людей, которые сегодня, 10 октября, или в последние дни незаконно пересекли государственную границу, что показано на видео, распространенное в социальных сетях.

В Госпогранслужбе отмечают, что гибридная угроза на латвийско-белорусской границе - это вызов не только для Госпогранслужбы, это вызов для всех - Латвии и общества в целом.

Поэтому Государственная пограничная служба призывает каждого жителя Латвии быть бдительным, помогать и информировать пограничников в случаях, когда в пограничном районе или пограничной зоне замечены лица или группы лиц, не характерные для этнической или национальной принадлежности населения Латвии.

RUS TVNET уже сообщал, что за выходные Госпогранслужба предотвратила 175 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Всего в этом году пограничники предотвратили незаконное пересечение государственной границы 10 815 раз, а по гуманитарным соображениям в Латвию впустили 377 человек.