VISC уволил старшего инспектора Курсите после слов об учебных материалах на русском языке

Трудовые отношения были расторгнуты после интервью Курсите передаче 25 сентября, в котором она изложила свое мнение по поводу учебных материалов по русскому языку для 9-го класса. После возмущения общественности эти материалы были изъяты из использования в школах.

В учебных материалах были изображены девушки, обучающиеся военному делу в России, жизнь студентки по обмену на фоне Кремля и другие примеры. Курсите в передаче рассказала, что изъятие материалов на русском языке может привести Латвию к информационному вакууму.

"Если мы запретим все, связанное с Россией, и не будем использовать возможность учиться и на русском, мы будем жить в информационном вакууме. Много лет назад мы подчинялись Германии. Это значит, что мы теперь и немецкий не учим? Учим",- сказала она передаче.