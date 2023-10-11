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VISC уволил старшего инспектора Курсите после слов об учебных материалах на русском языке

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VISC уволил старшего инспектора Риту Курсите после слов об учебных материалах на русском языке
VISC уволил старшего инспектора Риту Курсите после слов об учебных материалах на русском языке Фото: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

Государственный центр содержания образования (VISC) прекратил рабочие отношения со старшим экспертом Ритой Курсите, сообщает программа Panorāma Латвийского телевидения (LTV).

Трудовые отношения были расторгнуты после интервью Курсите передаче 25 сентября, в котором она изложила свое мнение по поводу учебных материалов по русскому языку для 9-го класса. После возмущения общественности эти материалы были изъяты из использования в школах.

В учебных материалах были изображены девушки, обучающиеся военному делу в России, жизнь студентки по обмену на фоне Кремля и другие примеры. Курсите в передаче рассказала, что изъятие материалов на русском языке может привести Латвию к информационному вакууму.

"Если мы запретим все, связанное с Россией, и не будем использовать возможность учиться и на русском, мы будем жить в информационном вакууме. Много лет назад мы подчинялись Германии. Это значит, что мы теперь и немецкий не учим? Учим",- сказала она передаче.

​Министр образования и науки Анда Чакша (НЕ) в программе Šodienas jautājums на LTV сказала, что важно, чтобы учреждение, в котором готовятся учебные материалы, было хорошо организовано. В настоящее время, по заявлению министра, процессы VISC не демонстрируют хорошего управления.

Чакша также отметила, что Министерство образования и науки не вмешивалось в процесс увольнения Курсите и что это было решение VISC.

В то же время, в связи с опубликованными VISC материалами о сексуальном и репродуктивном здоровье, также вызвавшим громкий резонанс, приказом Чакши на время дисциплинарного расследования от должности отстранена руководитель VISC Лиене Вороненко.

Ранее в Минобрнауки указали о начале служебной проверки разработки и публикации материала VISC "Половое воспитание, вопросы и ответы". В программе LTV Чакша рассказала, что отстранение Вороненко связано не только с материалами сексуального просвещения - основные исследования связаны с результатами централизованных экзаменов.

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