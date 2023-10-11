VDD о письмах с угрозами: возможно участие недружественных Латвии стран

В связи с полученными многими учебными заведениями Латвии письмами с угрозами VDD в очередной раз подчеркивает, что уровень террористической угрозы в Латвии низкий. В распоряжении службы нет информации, свидетельствующей о необходимости повышения уровня террористической угрозы.

В VDD заверяют, что в связи с полученными письмами оснований для беспокойства нет. Служба призывает общественность не вестись на провокации и сохранять спокойствие.

В нынешней геополитической ситуации и условиях гибридной войны нельзя исключать вероятность целенаправленной реализации этих действий недружественными Латвии государствами. По оценке службы, цель таких мероприятий - вызвать чувство страха в обществе, повысив психологическое давление на различные группы латвийского общества и искусственно создав напряжение, чтобы дестабилизировать ситуацию в латвийском государстве.

Упомянутый случай расследует Государственная полиция, которая начала уголовный процесс. Служба в соответствии с компетенцией оказывает полиции необходимую поддержку в расследовании.

Как сообщалось, минувшей ночью электронные письма с угрозами о возможных рисках безопасности получили и многие дошкольные учебные заведения Латвии, однако Госполиция призывает сохранять хладнокровие и продолжать работу в привычном режиме, не предпринимая никаких мер по эвакуации, заявил в передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Как сообщалось ранее, во вторник несколько латвийских школ получили идентичные электронные письма о возможных угрозах для безопасности и эвакуировали учащихся из учебных заведений.