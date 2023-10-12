Фото ⟩ Спамовые атаки на школы и садики добрались до Эстонии

Ночью на четверг, 12 октября, десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, получили по электронной почте на русском языке угрозы взрыва. Полиция призывает не паниковать и сообщает, что ответственные службы работают. Об этом сообщает эстонское издание Rus.Postimees.
Директор гимназии Юленурме Тыну Тендер разослал родителям письмо о том, что ученикам придется вернуться домой. "Сегодня в 2 часа ночи 12 октября на адрес электронной почты гимназии Юленурме, а также многих других учебных заведений по всей Эстонии, поступила угроза на русском языке, которая должна быть осуществлена сегодня утром, - написал Тыну Тендер в письме. - Школа проинформировала все соответствующие инстанции. В целях безопасности мы отправляем детей по домам. Администрация останется в школе и будет следить за ситуацией".
Угроза взрывов поступила и в гимназию имени Кристьяна Яака Петерсона в Тарту на общую почту, и когда секретарь обнаружила ее, началась эвакуация. "Мы получили сообщение на русском языке о том, что в 10:40 утра в школе произойдет взрыв, все погибнут, - рассказала Мерике Касте, директор гимназии. - Мы передали это письмо в полицию и сейчас проводим эвакуацию. Письмо пришло в 2:28 ночи, но сообщения, поступающие на общую почту, секретарь обычно разбирает по утрам. Она открыла его десять минут назад, и десять минут назад мы начали действовать".
Галерея: Эвакуация студентов Тартуского колледжа
Юри Саси, директор Школы Форселиуса в Тарту, рассказал, что угроза взрывом пришла на их электронный адрес в 1:49 ночи. "Если посмотреть, кому было отправлено это письмо, то здесь перечислены практически все эстонские школы, и детские сады тоже. И многие государственные учреждения", - говорит Саси.
Угроза дошла и до Тартуского прикладного колледжа, где утром из здания на улице Копли были эвакуированы студенты. Студентка Дайги Зирк, была в числе тех, кто был вынужден вернуться домой. "Около 8:45 утра по громкой связи в школе сообщили, что поступила угроза взорвать нас, и всех попросили покинуть здание. Сегодня занятий уже не будет, поэтому мы расходимся по домам", - сказала она.
Ученики школы Кивилинна в Тарту также были эвакуированы около 9:15 и отправлены домой. "Согласно кризисным планам, в случае угрозы взрыва школы эвакуируются. В настоящее время собирается городская кризисная группа, и в ближайшее время будет получена дополнительная информация", - заявил мэр Тарту Урмас Клаас.
По данным полиции, эстонские учреждения накрыла волна спама. Сегодня ночью десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, получили по электронной почте угрозу на русском языке. "Аналогичная волна угроз взрывом была несколько дней назад в Латвии. По оценке полиции, это волна масштабных спам-сообщений, направленных на нарушение работы органов власти. Полиция находится в контакте с органами власти, получившими письмо, и работает над установлением личности угрожавшего", - заявил руководитель оперативного отдела PPA Хейго Рейнек.
Как сообщалось, во вторник и среду многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.
Во вторник такие письма получили около 300 школ, а прошедшей ночью - около 400 детских садов.
На пресс-конференции в среду представители правоохранительных органов заявили, что отправитель электронных писем предпринимал подобные акции также в Польше и США, и не исключено, что подобные атаки на Латвию могут повториться.
В связи с этим полиция задействовала механизмы международного сотрудничества и ждет от Европола информации о том, осуществлялись ли подобные акции и в других странах Европы, сообщил журналистам начальник Государственной полиции Армандс Рукс.
Первые 400 электронных писем прошедшей ночью были разосланы около часа ночи, а утром в 8 и 10 часов - повторно, чтобы еще больше усилить тревогу. В то же время полиция не упрекает учебные заведения, которые во вторник приняли решение об эвакуации учащихся, хотя в данном случае речь шла об угрозе низкого уровня, когда необходимо следовать указаниям правоохранительных органов.
Рукс призвал самоуправления и сами образовательные учреждения рассмотреть как превентивную меру, способствующую повышению безопасности, системы физической защиты - видеокамеры, сигнализацию, механизмы запирания дверей.
Начальник Госполиции напомнил, что в Латвии периодически поступают подобные ложные угрозы, например, несколько лет назад их массово получали торговые центры, каждый раз проводя эвакуацию, а преступники шантажировали предпринимателей и пытались таким образом вымогать деньги. За прошедшее время была проанализирована практика других стран и разработаны внутренние принципы и критерии об уровнях угроз и соответствующем реагировании на них.
Руководитель Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс отметил, что в нынешней геополитической ситуации и в контексте гибридной войны нельзя исключать, что электронные письма с угрозами в школы были направлены недружественными Латвии странами. В то же время данная ситуация не является уникальной, и другие страны НАТО и ЕС регулярно сталкиваются с подобными рассылками. "В будущем мы не можем полностью исключить возможность повторения подобных организованных атак против безопасности нашей страны", - подчеркнул Межвиетс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!