В Литве поступило 750 спамовых сообщений о минах в школах и детских садах

Напомним, 10 и 11 октября многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.

Во вторник такие письма получили около 300 школ, а прошедшей ночью - около 400 детских садов.

На пресс-конференции в среду представители правоохранительных органов заявили, что отправитель электронных писем предпринимал подобные акции также в Польше и США, и не исключено, что подобные атаки на Латвию могут повториться.

В связи с этим полиция задействовала механизмы международного сотрудничества и ждет от Европола информации о том, осуществлялись ли подобные акции и в других странах Европы, сообщил журналистам начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Первые 400 электронных писем прошедшей ночью были разосланы около часа ночи, а утром в 8 и 10 часов - повторно, чтобы еще больше усилить тревогу. В то же время полиция не упрекает учебные заведения, которые во вторник приняли решение об эвакуации учащихся, хотя в данном случае речь шла об угрозе низкого уровня, когда необходимо следовать указаниям правоохранительных органов.

Рукс призвал самоуправления и сами образовательные учреждения рассмотреть как превентивную меру, способствующую повышению безопасности, системы физической защиты - видеокамеры, сигнализацию, механизмы запирания дверей.

Начальник Госполиции напомнил, что в Латвии периодически поступают подобные ложные угрозы, например, несколько лет назад их массово получали торговые центры, каждый раз проводя эвакуацию, а преступники шантажировали предпринимателей и пытались таким образом вымогать деньги. За прошедшее время была проанализирована практика других стран и разработаны внутренние принципы и критерии об уровнях угроз и соответствующем реагировании на них.

Руководитель Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс отметил, что в нынешней геополитической ситуации и в контексте гибридной войны нельзя исключать, что электронные письма с угрозами в школы были направлены недружественными Латвии странами. В то же время данная ситуация не является уникальной, и другие страны НАТО и ЕС регулярно сталкиваются с подобными рассылками. "В будущем мы не можем полностью исключить возможность повторения подобных организованных атак против безопасности нашей страны", - подчеркнул Межвиетс.