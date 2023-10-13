В Литве поступило 750 спамовых сообщений о минах в школах и детских садах

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил, что в пятницу, 13 октября, поступило уже 750 сообщений о якобы заминированных детских садах и школах. Сообщения продолжают поступать, и они направлены на создание паники.
"Я призываю и прошу вас не создавать панику, потому что, видимо, именно это главная цель инициаторов", - заявил Пожела на пресс-конференции.
Большая часть сообщений написана на русском языке, иногда запрашивается выкуп за предполагаемую услугу по разминированию, другие сообщения носят политический характер.
"Работают не только силы реагирования, но и комиссариаты полиции", - сказал на пресс-конференции Пожела.
"Они начались вчера - в Клайпеду поступило, судя по всему, 23 таких угрозы, Вильнюс получил одну, а сегодня ночью уже началось массовая атака", - сказал начальник полиции.
Он также добавил, что полиция приезжает и проверяет каждый объект.
После получения сообщения о заминированном здании полицейские просят людей уйти из него на безопасное расстояние.
В Департаменте государственной безопасности Литвы (ДГБ) заявляют, что, скорее всего, распространяемые в Литве сообщения о минировании школ и детских садов являются скоординированной атакой, осуществленной по инициативе враждебных государств.
Учреждения образования сами обратились в полицию, поскольку получали на электронную почту сообщения о минировании на русском языке.
Уже сообщалось, что ночью на четверг, 12 октября, десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, получили по электронной почте на русском языке угрозы взрыва.
Напомним, 10 и 11 октября многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.
Во вторник такие письма получили около 300 школ, а прошедшей ночью - около 400 детских садов.
На пресс-конференции в среду представители правоохранительных органов заявили, что отправитель электронных писем предпринимал подобные акции также в Польше и США, и не исключено, что подобные атаки на Латвию могут повториться.
В связи с этим полиция задействовала механизмы международного сотрудничества и ждет от Европола информации о том, осуществлялись ли подобные акции и в других странах Европы, сообщил журналистам начальник Государственной полиции Армандс Рукс.
Первые 400 электронных писем прошедшей ночью были разосланы около часа ночи, а утром в 8 и 10 часов - повторно, чтобы еще больше усилить тревогу. В то же время полиция не упрекает учебные заведения, которые во вторник приняли решение об эвакуации учащихся, хотя в данном случае речь шла об угрозе низкого уровня, когда необходимо следовать указаниям правоохранительных органов.
Рукс призвал самоуправления и сами образовательные учреждения рассмотреть как превентивную меру, способствующую повышению безопасности, системы физической защиты - видеокамеры, сигнализацию, механизмы запирания дверей.
Начальник Госполиции напомнил, что в Латвии периодически поступают подобные ложные угрозы, например, несколько лет назад их массово получали торговые центры, каждый раз проводя эвакуацию, а преступники шантажировали предпринимателей и пытались таким образом вымогать деньги. За прошедшее время была проанализирована практика других стран и разработаны внутренние принципы и критерии об уровнях угроз и соответствующем реагировании на них.
Руководитель Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс отметил, что в нынешней геополитической ситуации и в контексте гибридной войны нельзя исключать, что электронные письма с угрозами в школы были направлены недружественными Латвии странами. В то же время данная ситуация не является уникальной, и другие страны НАТО и ЕС регулярно сталкиваются с подобными рассылками. "В будущем мы не можем полностью исключить возможность повторения подобных организованных атак против безопасности нашей страны", - подчеркнул Межвиетс.
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