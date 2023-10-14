Франция перешла в состояние "чрезвычайной готовности к нападению"

В эфире телеканала TF1 Дарманен указал также на "несомненную" связь ножевого нападения в Аррасе и военного противостояния Израиля и ХАМАС. "По имеющимся у нас сведениям, к сожалению, несомненно, есть связь с тем, что происходит на Ближнем Востоке", - сказал министр.

До сих пор Франция находилась на уровне "усиленная безопасность - риск нападения", что является высоким уровнем готовности к террористической угрозе.

Нападение с ножом на сотрудников лицея в Аррасе

Как пишет русскоязычная редакция Rfi со ссылкой на французские СМИ, нападение с ножом на сотрудников лицея в Аррасе совершил 20-летний гражданин России Мохаммед Могушков, который три года назад учился в лицее Gambetta. Указывается, что он был хорошо известен французской полиции. Накануне нападения его останавливали для проверки, однако оснований для задержания Могушкова тогда не нашлось.

По сведениям газеты Le Monde, Могушков был в списке французских спецслужб FSPRT, куда вносят подозреваемых в радикализации террористического характера. Брат Могушкова был задержан в 2019 году в возрасте 17 лет в Страсбурге, пишет издание. Он входил в ячейку из пяти радикальных исламистов, сторонников террористической организации"Исламское государство", которые планировали убийство полицейских.

По данным источника Le Monde в МВД, у него российское гражданство, он родился в России в 2003 году и в 2008 году переехал во Францию.