Заряжать смартфон ночью: не только не нужно, но и вредно

Доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий австралийского Центрального университета Квинсленда Ритеш Чуг поясняет: "Для полной зарядки большинства смартфонов нового поколения требуется от 30 минут до двух часов.

[Поэтому] зарядка телефона на ночь не только не нужна, но и ускоряет устаревание аккумулятора".

Неприятно видеть, как баратея смартфона начинает быстро разряжаться.

Может ли виной этому быть привычка заряжать телефон ночью?

Работу смартфонов обеспечивают литий-ионные аккумуляторы, состояние которых может ухудшаться по разным причинам.

Среди них - частота и длительность зарядки, колебания температуры и время использования.

Если телефон заряжается по ночам, это означает, что телефон заряжается по меньшей мере в четыре раза дольше, чем необходимо.

Рекомендуется отказаться от такой привычки и с точки зрения безопасности.

Большая часть устройств прекращает зарядку, как только его аккумулятор заряжается полностью, чтобы предотвратить перегрев.

Но, так как приложения продолжают работать "на фоне", уровень зарядки аккумулятора снижается до 99%.

Это приводит к тому, что телефон снова повышает уровень зарядки аккумулятора и начинается так называемая "капельная зарядка".

Чуг поясняет: "Такой тип зарядки может со временем привести к износу аккумулятора.

Поэтому многие производители разработали функции, чтобы ее регулировать.

Например, телефонв Apple предлагает функцию, которая задерживает зарядку выше 80%. В свою очередь телефоны Samsung Galaxy позволяют ограничить возможность заряда до 85%".

Срок службы аккумулятора может сократиться и в случае его полной разрядки.

В идеале телефон должен быть заряжен на 20-80%.