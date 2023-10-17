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BBC отстранила от работы нескольких репортеров за поддержку ХАМАС

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Флаг Израиля на фоне здания компании BBC
Флаг Израиля на фоне здания компании BBC Фото: EPA/Scanpix

Британская телекомпания BBC отстранила от работы шестерых ближневосточных репортеров и начала внутреннее расследование в связи с их публикациями в социальных сетях, в которых журналисты выражали поддержку палестинской группировке ХАМАС в ее войне против Израиля, сообщает газета Financial Times.

Газета сообщает, что некоторые репортеры ставили отметки "нравится" на фотографиях и видео с нападениями ХАМАС и трупами. У BBC есть правила относительно того, что сотрудники могут публиковать в социальных сетях по общественным и политическим вопросам. Телекомпания заявила, что проведет срочное расследование.

В то же время Би-би-си напоминает, что на прошлой неделе израильская полиция в Тель-Авиве напала на корреспондента арабской редакции Би-би-си. "Журналисты должны иметь возможность свободно освещать конфликт в Израиле и секторе Газа", - заявила телекомпания.

Еще до этого Би-би-си раскритиковали за то, что компания не назвала боевиков ХАМАС террористами. В свою очередь, сторонники Палестины в Лондоне обвинили телекомпанию в оправдании "военных преступлений Израиля" и облили здание телекомпании красной краской.

Financial Times также сообщает, что британская газета The Guardian решила не продлевать контракт с карикатуристом Стивом Беллом, который сотрудничал с изданием на протяжении 40 лет. На прошлой неделе Белл объявил в соцсети Х, что газета отказалась публиковать его карикатуру с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Невозможно нарисовать этого персонажа для газеты The Guardian и не быть ложно обвиненным в использовании "антисемитских клише"", - пояснил карикатурист.

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