Фото ⟩ Ракетный удар по больнице в Газе вызвал возмущение и протесты в мусульманском мире

Во вторник, 17 октября, ракета попала в больницу в городе Газа, в результате чего погибли несколько сотен человек, что вызвало возмущение и осуждение во всем мире. В мусульманских странах Ближнего Востока и Северной Африки прошли протесты и объявлен траур, пишет DPA.
Хотя правящая группировка боевиков в секторе Газа ХАМАС заявила, что взрыв в больнице Аль-Ахли был вызван израильским авиаударом, Израиль ответил, что больница была поражена ракетой, выпущенной палестинской боевой группировкой "Исламский джихад".
Позже "Исламский джихад" отверг какие-либо правонарушения и обвинил Израиль во лжи.
Многие мусульманские страны и организации обвинили в трагедии Израиль.
Глава Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил Израиль в "военном преступлении". "Нет слов, чтобы полностью выразить наше осуждение сегодняшней бомбардировки Израилем больницы в секторе Газа, в результате которой погибли сотни людей", - заявил он в социальной сети X, призвав международное сообщество принять меры.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал после видеоконференции лидеров ЕС, что "нападение на гражданскую инфраструктуру не соответствует международному праву".
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель написал в социальных сетях, что "новости из больницы Аль-Ахли в Газе усиливают ужас трагедии, которая уже несколько дней разворачивается на наших глазах".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "ничто не может оправдать нападение на больницу" и "нападение на мирных жителей", и призвал "безотлагательно" предоставить гуманитарный доступ сектору Газа.
"Франция осуждает нападение на больницу Аль-Ахли в Газе, унесшее столько жизней палестинцев. Мы думаем о них", - написал Макрон в социальной сети X.
Поддерживаемая Ираном ливанская шиитская группировка "Хезболла" призвала провести "день ярости", чтобы осудить удар по больнице в секторе Газа, в котором она обвинила Израиль.
МИД Иордании "решительно осудил" "этот серьезный инцидент" и заявил, что "ответственность" за него лежит на Израиле. Иордания также отменила запланированный на среду саммит с президентом США Джо Байденом, который поэтому отложил свою поездку в Амман.
В Аммане, столице Иордании, протестующие пытались ворваться в комплекс израильского посольства. Позже иорданские силы безопасности заявили, что протестующие были разогнаны и не смогли войти в здание посольства.
Министерство иностранных дел Катара назвало нападение на больницу "жестокой резней" и "ужасным преступлением против беззащитных гражданских лиц" и охарактеризовало его как "вопиющее нарушение международного права" и "опасную эскалацию в ходе конфронтации".
Сотни разгневанных демонстрантов собрались возле посольства Франции в Тунисе во вторник вечером, также осуждая США. "Французы и американцы - союзники сионистов", - кричали протестующие, требующие отзыва послов двух стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил этот инцидент как "последний пример израильских атак, игнорирующих основные человеческие ценности". "Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе Газа", - заявил Эрдоган в социальной сети X.
Во вторник вечером протесты также прошли перед консульством Израиля в Стамбуле. На видео, опубликованном информационным агентством Anadolu, можно увидеть людей с палестинскими флагами в руках, скандирующих "Долой Израиль!". Консульство охранялось большим количеством полицейских.
Протесты прошли также в столице Ирака Багдаде.
В Бейруте, столице Ливана, сотни сторонников шиитской боевой группировки "Хезболла" потребовали бомбардировки Тель-Авива. В центре Бейрута полиция применила слезоточивый газ по демонстрантам возле посольства США.
Протесты против Израиля прошли также в Иране, правительство которого объявило траур. МИД Ирана осудил нападение на больницу в секторе Газа и обвинил в нем Израиль.
Президент США Джо Байден заявил, что он "возмущен и глубоко опечален" взрывом в больнице в секторе Газа, и поручил своим советникам по безопасности добыть дополнительную информацию о произошедшем.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал нападение на больницу "совершенно неприемлемым" и настаивает на том, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
Всемирная организация здравоохранения ООН осудила удар и призвала к немедленной защите гражданского населения и здравоохранения в секторе Газа.
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