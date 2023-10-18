Фото ⟩ Ракетный удар по больнице в Газе вызвал возмущение и протесты в мусульманском мире

"Франция осуждает нападение на больницу Аль-Ахли в Газе, унесшее столько жизней палестинцев. Мы думаем о них", - написал Макрон в социальной сети X.

Поддерживаемая Ираном ливанская шиитская группировка "Хезболла" призвала провести "день ярости", чтобы осудить удар по больнице в секторе Газа, в котором она обвинила Израиль.

МИД Иордании "решительно осудил" "этот серьезный инцидент" и заявил, что "ответственность" за него лежит на Израиле. Иордания также отменила запланированный на среду саммит с президентом США Джо Байденом, который поэтому отложил свою поездку в Амман.

В Аммане, столице Иордании, протестующие пытались ворваться в комплекс израильского посольства. Позже иорданские силы безопасности заявили, что протестующие были разогнаны и не смогли войти в здание посольства.

Министерство иностранных дел Катара назвало нападение на больницу "жестокой резней" и "ужасным преступлением против беззащитных гражданских лиц" и охарактеризовало его как "вопиющее нарушение международного права" и "опасную эскалацию в ходе конфронтации".

Сотни разгневанных демонстрантов собрались возле посольства Франции в Тунисе во вторник вечером, также осуждая США. "Французы и американцы - союзники сионистов", - кричали протестующие, требующие отзыва послов двух стран.