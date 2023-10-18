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Армия Израиля опубликовала видео попадания ракеты в больницу в Газе

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Армия Израиля опубликовала видео попадания ракеты в больницу в Газе
Армия Израиля опубликовала видео попадания ракеты в больницу в Газе Фото: AFP/SCANPIX

В среду, 18 октября, израильская армия опубликовала видео, которое доказывает, что в больницу в секторе Газа попала ракета, выпущенная палестинскими боевиками, пишет DPA.

Правящая группировка ХАМАС в секторе Газа, утверждает, что взрыв в больнице Аль-Ахли был нанесен израильской ракетой, однако Израиль заявляет, что больница была поражена ракетой, неудачно выпущенной палестинской боевой группировкой "Исламский джихад".

Представитель израильской армии сообщил CNN, что у армии есть доказательства разговора между членами ХАМАСА, которые заявили, что, по всей видимости, произошла неисправность или ракета взорвалась и приземлилась в секторе Газа.

Кроме того, незадолго до того, как ракета попала в больницу, по Израилю было выпущено большое количество ракет из центральной и северной части сектора Газа, сообщил представитель армии.

Уже сообщалось, что палестинское министерство здравоохранения утверждает, что армия Израиля нанесла удар по баптистской больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным палестинских источников, погибли около 500 человек. 

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