Армия Израиля опубликовала видео попадания ракеты в больницу в Газе

Breaking: IDF Spokesperson



From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.



According to intelligence information, from several sources we have,… — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023

Правящая группировка ХАМАС в секторе Газа, утверждает, что взрыв в больнице Аль-Ахли был нанесен израильской ракетой, однако Израиль заявляет, что больница была поражена ракетой, неудачно выпущенной палестинской боевой группировкой "Исламский джихад".

Представитель израильской армии сообщил CNN, что у армии есть доказательства разговора между членами ХАМАСА, которые заявили, что, по всей видимости, произошла неисправность или ракета взорвалась и приземлилась в секторе Газа.

Hamas terrorists in their own voices:



Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023. pic.twitter.com/mz31MiePU3 — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023

Кроме того, незадолго до того, как ракета попала в больницу, по Израилю было выпущено большое количество ракет из центральной и северной части сектора Газа, сообщил представитель армии.

Уже сообщалось, что палестинское министерство здравоохранения утверждает, что армия Израиля нанесла удар по баптистской больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным палестинских источников, погибли около 500 человек.