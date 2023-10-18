Байден об ударе по больнице в Газе: Похоже, это был не Израиль

Ранее Израиль представил результаты своего расследования произошедшего, из которых следует, что ЦАХАЛ не имеет отношения к удару, а упавшая на больницу ракета была запущена палестинским "Исламским джихадом".

"Похоже это было сделано другой стороной", - заявил Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нетаньяху.

Джо Байден прибыл утром 18 октября с официальным визитом в Израиль на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта.

Самолет американского лидера в аэропорту Бен-Гурион встречали лично премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Израиля Ицхак Герцог.

Помимо посещения Израиля, Байден также планировал отправиться в Иорданию на четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, в котором также должны были участвовать король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и глава палестинской администрации Махмуд Аббас. Эту встречу отменили из-за произошедшего накануне удара по больнице Аль-Ахли в Газе. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, которое контролирует террористическое движение ХАМАС, в результате взрыва в больнице погибли более 500 человек. Официальных данных о погибших нет.

Напомним, ХАМАС обвиняет в ракетном ударе Израиль. ЦАХАЛ утверждает, что ракетный удар по ошибке нанесли боевики палестинской группировки "Исламский джихад".