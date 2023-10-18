Rail Baltica потребуется от ЕС еще 928 млн евро

Как отметили в компании, вместе с национальным финансированием стран Балтии общий объем средств превысит 1,1 млрд евро, что позволит реализовать следующие этапы проекта. Средства, полученные в рамках прежних соглашений и нового договора, будут использованы для строительных работ, охватывающих около 130 км основной трассы Rail Baltica.

"Это финансирование необходимо для начала строительства основной трассы магистрали во всех странах Балтии, продолжения строительства объектов инфраструктуры и подъездных путей, а также решения других стратегических вопросов, чтобы обеспечить совместимость железнодорожной инфраструктуры и создать трансграничный коридор к 2030 году", - сказал временный председатель и генеральный директор RB Rail Марко Кивила.

В Латвии полученное в рамках этого договора финансирование предусмотрено для продолжения строительных работ на участках основной трассы - Рижском центральном узле Rail Baltica для строительства эстакады над улицами Маскавас и Краста, переноса железнодорожных путей, строительства эстакады возле Рижского аэропорта и др.

Вместе с недавно одобренным дополнительным финансированием Европейского союза и национальным финансированием для реализации проекта в настоящее время в целом предусмотрено около 2,7 млрд евро.

Первоначально предполагалось, что затраты на строительство Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, но за последние годы стоимость строительства значительно возросла. Железнодорожную магистраль Rail Baltica планируется вводить в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.