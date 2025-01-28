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Срочно нужно обналичить большую сумму: как это сделать?

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Наличные деньги. Иллюстративное фото
Наличные деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Бывают ситуации, когда человеку срочно нужны наличные деньги, и отнюдь не пара сотен евро. Однако снять сходу крупную сумму не так-то просто: существуют различные ограничения, комиссионная плата, особые правила для заказа в банковских филиалах. А еще имеется суровое налоговое законодательство и противодействие отмыванию средств, нажитых преступных путем: при превышении определенных лимитов можно "попасть на карандаш" к ответственным учреждениям, в том числе и к Службе финансовой разведки. Как быть жителям? TVNET+ разобрался в вопросе.

Государство стремится сократить оборот наличных денег, чтобы снизить риски "серой экономики" и увеличить поступления в казну. Как уже сообщал TVNET+, в начале 2024 года правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы", и в течение всего года создавалась нормативная база для его реализации.

На случай кризисных ситуаций создана система, позволяющая снимать деньги и расплачиваться карточками даже во время "форс-мажора". Однако бывает, что и в мирной обстановке человеку требуются именно наличные - причем не пара сотен евро, которые без проблем можно снять в банкоматах, а крупные суммы. Например, при строительстве и ремонте, поездках в страну, где в обороте доллары и т. д. Вот что рассказали TVNET+ специалисты латвийских банков.

Янис Кропс, руководитель отдела по связям с общественностью Swedbank

Представитель Swedbank рассказал, что в банкоматах банка можно бесплатно снять до 750 евро в месяц. При снятии большей суммы комиссия составит

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