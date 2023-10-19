Следователи: повреждение эстонско-финского кабеля связи было вызвано человеком

"Я благодарна нашим следователям и экспертам, а также финским коллегам, которые интенсивно работали в море в течение последних трех дней. Я доверяю экспертам, которые докопаются до истины", - заявила премьер-министр Кая Каллас.

Услуги связи Эстонии все это время были максимально гарантированы. В случае обрыва подводных кабелей можно воспользоваться альтернативными действующими подводными кабелями или наземными кабелями, идущими в Латвию. Для обеспечения непрерывности услуг связи у нас имеется в общей сложности девять различных соединений: 7 подводных и 2 наземных кабеля.

Государственный прокурор: все суда в этом районе будут проверены

По словам государственного прокурора Трийну Олев, несмотря на штормовые условия на море, военно-морские силы Эстонии и Финляндии, Департамент полиции безопасности (КаПо) и оператор кабеля связи эффективно сотрудничали для определения точного места и степени повреждения кабеля.

"В настоящее время сбор доказательств в море завершен, и, проанализировав их, мы вскоре получим больше информации о типе повреждения и способах его нанесения. Завершение работ на месте означает, что ремонт кабеля связи можно планировать дальше", - сказала Олев.

По словам государственного прокурора, в настоящее время следователи отрабатывают различные версии, и в ходе разбирательства будут продолжены проверки всех значимых фактов, в том числе и судов, находившихся в этом районе в момент происшествия.

"В рамках одного и того же уголовного дела мы сможем дать оценку и эстонско-шведскому кабелю связи, поскольку обстоятельства повреждения эстонско-финского и эстонско-шведского кабелей связи схожи. В случае с эстонско-шведским кабелем связи нам также необходимо выяснить, что могло послужить причиной повреждения, и собрать доказательства того, было ли это повреждение вызвано действиями человека или нет", - сказала она.