Покупки, сделанные в аэропорту "Рига", можно отправить в любой пакомат Omniva в Балтии

Так, например, группа Omniva в первом полугодии этого года доставила более 15 млн отправлений, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом сеть Omniva по всей Балтии насчитывает более 1150 пакоматов на 150 000 отделений для хранения и является крупнейшей в странах Балтии, обеспечивая оперативную доставку отправлений жителям не только крупных городов, но и менее населенных регионов.

"Мы постоянно думаем и работаем над внедрением новых услуг, чтобы обеспечить наиболее удобные решения по доставке для наших клиентов не только в странах Балтии. Именно поэтому мы продолжаем искать и развивать привлекательные для наших клиентов формы и способы сотрудничества. В отличие от многих других стран, в странах Балтии именно пакоматы убедительно являются самым популярным способом доставки посылок, и мы можем прогнозировать, что так будет и в будущем, поскольку местные жители по достоинству ценят такие преимущества посылочных автоматов, как возможность получения посылки в удобное время, приемлемая стоимость, плотная сеть пакоматов и другие преимущества", - поясняет руководитель отдела продаж Omniva в Латвии Марис Куликовскис.