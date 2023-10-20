Покупки, сделанные в аэропорту "Рига", можно отправить в любой пакомат Omniva в Балтии

С октября этого года все, кто сделает покупки в магазинах ATU Duty Free в зоне вылета аэропорта "Рига", смогут воспользоваться инновационной услугой - отправить свои покупки в любой пакомат Omniva по своему выбору в одну из стран Балтии, сообщил руководитель торговой компании в Латвии Тамер Джигероглу (Mr. Tamer Cigeroglu).
Услуга будет доступна путешественникам, направляющимся в одну из стран Европейского союза (ЕС).
Как подчеркнул Джигероглу, решение ввести такую услугу было принято на основе анализа новых покупательских привычек, на которые повлияли и пандемия, и разница в подходах людей разных поколений.
"В наши дни шопинг - это не просто покупка товара. В новую эпоху люди приобретают и покупательский опыт, и персонализированные услуги отличаются своим качеством. В этой сфере мы предлагаем нашим покупателям привилегированный сервис с возможностью частичной доставки Shop & Collect, или "Купи & получи". После покупки в наших магазинах беспошлинной торговли приобретенные ими товары отправляются в ближайшие к месту жительства пункты выдачи посылок, что избавляет людей от необходимости возить эти товары с собой во время путешествия", - говорит Джигероглу.
Кроме того, как отметил Джигероглу, приобретенные товары в пунктах доставки могут надежно храниться до недели. Это также предоставляет пассажирам большой комфорт с точки зрения ограничений, накладываемых на покупки в соответствии с таможенными правилами, так как они могут сделать покупки в аэропорту и лететь в ту страну, куда направляются, не подвергаясь определенным ограничениям, а приобретенные товары доставляются в пункты выдачи.
"Мы рады возможности реализовать это партнерство с Omniva, чтобы сделать покупательский опыт наших клиентов более приятным", - добавил он.
Услуга доставки в любой выбранный пакомат в Латвии, Литве и Эстонии доступна для любого товара, приобретенного в ATU Duty Free. Стоимость доставки в Латвии составляет 2,99 евро, а в других странах Балтии - 5,34 евро. Omniva будет хранить посылку в пакомате в течение семи дней с момента доставки.
Аэропорт "Рига" - первый аэропорт в Балтии, предлагающий своим клиентам эту услугу.
"Разнообразные и современные услуги являются неотъемлемой частью хорошего обслуживания клиентов в аэропорту, и пассажиры это ценят и учитывают при выборе аэропорта для своих путешествий. Мы рады, что аэропорт "Рига" вместе со своими партнерами в очередной раз предлагает новые и инновационные возможности обслуживания, объединив традиционные покупки в магазинах аэропорта с современными возможностями электронной коммерции. Особенно удобной эта услуга будет для путешественников из стран Балтии, которые смогут воспользоваться широким выбором товаров в магазинах аэропорта "Рига", отправив покупки в пакомат по своему выбору", - говорит член правления аэропорта "Рига" Артур Савельев.
Одной из предпосылок, которая позволяет развивать такие услуги в регионе, является высокая готовность жителей Балтии пользоваться посылочными автоматами. В то время как в других странах Европы эта услуга еще относительно нова, в Латвии, Литве и Эстонии имеются хорошо развитые сети пакоматов и наблюдается тенденция роста объема отправлений даже после пандемии.
Так, например, группа Omniva в первом полугодии этого года доставила более 15 млн отправлений, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом сеть Omniva по всей Балтии насчитывает более 1150 пакоматов на 150 000 отделений для хранения и является крупнейшей в странах Балтии, обеспечивая оперативную доставку отправлений жителям не только крупных городов, но и менее населенных регионов.
"Мы постоянно думаем и работаем над внедрением новых услуг, чтобы обеспечить наиболее удобные решения по доставке для наших клиентов не только в странах Балтии. Именно поэтому мы продолжаем искать и развивать привлекательные для наших клиентов формы и способы сотрудничества. В отличие от многих других стран, в странах Балтии именно пакоматы убедительно являются самым популярным способом доставки посылок, и мы можем прогнозировать, что так будет и в будущем, поскольку местные жители по достоинству ценят такие преимущества посылочных автоматов, как возможность получения посылки в удобное время, приемлемая стоимость, плотная сеть пакоматов и другие преимущества", - поясняет руководитель отдела продаж Omniva в Латвии Марис Куликовскис.
Как отмечает Джигероглу, компания уверена, что рынок розничной торговли для путешественников в регионе и в аэропорту "Рига" продолжит стремительно развиваться и в ближайшие годы. Несмотря на проблемы, вызванные глобальными событиями, желание людей путешествовать за границу не ослабевает. Все больше людей предпочитают путешествовать самолетами, а беспошлинные покупки становятся неотъемлемой частью путешествия.
В ближайшем будущем ATU Duty Free планирует ввести кассы самообслуживания. "По мере увеличения пассажиропотока мы думаем о том, как еще больше улучшить покупательский опыт, и кассы самообслуживания - один из таких инструментов. Это ускоряет транзакции и сокращает время ожидания, а их преимущество в правильном планировании человеческих ресурсов позволяет предоставлять покупателям больше консультаций о товарах или по другим вопросам. Я считаю, что благодаря самообслуживанию мы повысим уровень удовлетворенности покупателей и сделаем опыт клиентов более привилегированным", - говорит Джигероглу.
ATU Duty Free реализует ряд проектов, в которые инвестировано около 300 000 евро: это зона акций, где главное внимание уделено товарам местных производителей, магазин модной одежды, где представлены всемирно известные бренды, и классические магазины беспошлинной торговли, предлагающие неизменные ценности. ATU Duty Free уделяет внимание внедрению практики устойчивого развития, стремясь формировать более дружественное для окружающей среды и ответственное будущее, повторно используя, обновляя и преобразуя имеющуюся в зоне беспошлинной торговли мебель, чтобы создать совершенно новую атмосферу. "Обновляя и перерабатывая мебель, мы снижаем свой углеродный след и в Латвии", - говорит представитель ATU Duty Free в Латвии.
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