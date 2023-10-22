"Это шутка?" Американке по ошибке снесли ее дом

Неприятный сюрприз испытала жительница Атланты Сьюзен Ходжсон. В августе женщина вернулась из отпуска, но увидела вместо своего дома груду обломков. Выяснилось, что компания по проведению демонтажных работ допустила грубую ошибку, сообщает издание Insider.
"Я была очень зла, продолжала думать: это шутка? Я просто в шоке", - сказала Ходжсон агентству Associated Press. При этом в доме уже долгое время никто не жил.
Женщина рассказала, что во время отпуска ей позвонила соседка и спросила, наняла ли она компанию по сносу, чтобы снести пустой дом. Ходжсон ответила отрицательно. "Тогда соседка сказала: "Кто-то приехал и только что разрушил весь дом"", - вспоминает Ходжсон.
Затем соседка пошла поговорить с рабочими, которые отнеслись к ней недоброжелательно, посоветовав "не совать нос в чужие дела". Затем Ходжсон попросила одного из родственников пойти и проверить, что происходит. Представитель компании, проводившей снос, посмотрел разрешение на проведение работ и признал, что приехал по другому адресу.
Ходжсон обратилась в полицию и поговорила с адвокатами. Она говорит, что компания по сносу до сих пор не предложила ей никакой компенсации. На предприятии же журналистам заявили, что в связи с инцидентом начато расследование.
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