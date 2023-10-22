"Это шутка?" Американке по ошибке снесли ее дом

"Я была очень зла, продолжала думать: это шутка? Я просто в шоке", - сказала Ходжсон агентству Associated Press. При этом в доме уже долгое время никто не жил.

Женщина рассказала, что во время отпуска ей позвонила соседка и спросила, наняла ли она компанию по сносу, чтобы снести пустой дом. Ходжсон ответила отрицательно. "Тогда соседка сказала: "Кто-то приехал и только что разрушил весь дом"", - вспоминает Ходжсон.

Затем соседка пошла поговорить с рабочими, которые отнеслись к ней недоброжелательно, посоветовав "не совать нос в чужие дела". Затем Ходжсон попросила одного из родственников пойти и проверить, что происходит. Представитель компании, проводившей снос, посмотрел разрешение на проведение работ и признал, что приехал по другому адресу.

Ходжсон обратилась в полицию и поговорила с адвокатами. Она говорит, что компания по сносу до сих пор не предложила ей никакой компенсации. На предприятии же журналистам заявили, что в связи с инцидентом начато расследование.