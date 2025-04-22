Возможно, мы не одиноки: новая версия ученых о внеземной жизни

Есть ли во Вселенной другие разумные существа, кроме нас? Если мы можем считать себя таковыми. Новое исследование предполагает, что возникновение в космосе сообщества разумных существ, подобного нашей цивилизации, может быть не таким уж редким и невозможным, как считалось ранее.
Одной из величайших загадок человечества является вопрос: одиноки ли мы в космосе? На первый взгляд кажется, что разумная жизнь не так уж распространена - в конце концов, мы никогда не получали сигнала от инопланетной цивилизации. Но для этого могут быть и другие причины, поскольку исследование американских ученых, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что разумные формы жизни, такие как люди, встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.
Ученые из Университета штата Пенсильвания ранее выдвинули теорию о том, что развитие разумной жизни включает в себя целую серию крайне маловероятных этапов. Модель "сложных шагов" основана на предположении, что наше эволюционное развитие маловероятно, учитывая время, которое потребовалось человеку для развития на Земле, по сравнению с общим временем существования Солнца.