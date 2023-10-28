Зутис и Пакалне раскрыли новые факты скандала вокруг арендованного дома

Элина рассказала Зутису о встрече с хозяйкой, которая была неприятной. Хозяйка указала на несколько вещей, которые ее не удовлетворили, но Элина утверждала, что при отключенной воде сложно качественно убрать дом. Хозяйка продемонстрировала, что воду не отключили, хотя в разговоре с Privātā Dzīve она утверждала, что воду отключили.

Кристапс больше ничего знать об этой ситуации не хочет: "Пусть этим занимается адвокат, поэтому я туда тоже не пойду". Хозяйка также утверждала, что Зутис ей угрожал. У Зутиса другая версия: "У Элины дома шла съемка, и в тот день ворота выпали. Элина плачет, я звоню хозяйке, рассказываю ей ситуацию. Она сказала, что мне придется платить. Я не поняла, почему мне придется за это платить. Она мне сказала: "Ты хочешь со мной спорить?". На что я ответил: "Ты со мной правда не хочешь спорить". Она восприняла это как угрозу. Когда мне позвонила журналистка, и спросила, почему моя собака ее укусила. У меня была пауза".