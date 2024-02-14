Министр: медики должны обсуждать рабочие вопросы на латышском, а пациенты подумать о переводчике

Председатель Ассоциации молодых врачей Янис Ветра отметил: "Тенденция, которую мы наблюдаем: приходит поколение, не говорящее по-русски, и много пациентов, которые не говорят на латышском языке, - этот разрыв становится все больше и больше".

Янис Ветра указывает на то, что языковой барьер может стать причиной ошибок в лечении. Поэтому долго делать вид, что такой проблемы не существует, не получится.

Наверное, нам уже пора искать переводчиков, отметил врач. "За границей это часто рассматривается как некая услуга, за которую пациент несет расходы", - говорит Ветра.

Также бывают случаи, что после учебы некоторые молодые врачи попадают в медицинские учреждения, где общение с коллегами ведется на русском, а не на государственном языке.

"Русский язык действительно для нас такой же чуждый, как китайский или другие языки", - рассказала программе Тина Луизе Чупане, которая через несколько месяцев получит диплом врача. Она подчеркивает, что говорит не только от своего имени, но и от имени нескольких других коллег - будущих врачей.

Один из действующих врачей на условиях анонимности, потому что опасается последствий на рабочем месте, подтвердил это - в некоторых отделениях больницы русский язык является языком повседневного общения, даже при обсуждении вопросов о пациентах. Однако он не понимает ни слова по-русски.

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