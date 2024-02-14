Министр: медики должны обсуждать рабочие вопросы на латышском, а пациенты подумать о переводчике

Во вторник, 13 февраля, министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" назвал недопустимой ситуацию, когда врачи обсуждают рабочие вопросы на иностранном языке. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Хосам Абу Мери в эфире рассказал, что собирается встретиться с руководством больниц на следующей неделе, чтобы обсудить этот вопрос.
Министр отметил, что напомнит руководителям больниц о том, что необходимо соблюдать Закон о государственном языке
По мнению Абу Мери в больницах медики должны говорить по-латышски, особенно обсуждая рабочие вопросы.
"На другом языке можно говорить индивидуально или в частном порядке, но не публично", - сказал министр.
Министр считает, что, если пациент не знает латышский язык и хочет поговорить с врачом на иностранном языке, которого тот не знает, он должен заранее позаботиться о переводчике или попросить помочь человека, который сможет перевести слова врача.
Абу Мери признался, что, будучи врачом, сам разговаривал с пожилыми пациентами на иностранном языке, но отметил, что недопустимо, чтобы персонал больницы говорил на языке, который не понимают молодые врачи.
"Сотрудники должны понимать, что государственный язык необходимо уважать", - сказал министр.
RUS TVNET ранее сообщал, что Ассоциация молодых врачей призывает рассмотреть обостряющуюся проблему непонимания между медиками, которые не говорят на русском языке, и пациентами.
Председатель Ассоциации молодых врачей Янис Ветра отметил: "Тенденция, которую мы наблюдаем: приходит поколение, не говорящее по-русски, и много пациентов, которые не говорят на латышском языке, - этот разрыв становится все больше и больше".
Янис Ветра указывает на то, что языковой барьер может стать причиной ошибок в лечении. Поэтому долго делать вид, что такой проблемы не существует, не получится.
Наверное, нам уже пора искать переводчиков, отметил врач. "За границей это часто рассматривается как некая услуга, за которую пациент несет расходы", - говорит Ветра.
Также бывают случаи, что после учебы некоторые молодые врачи попадают в медицинские учреждения, где общение с коллегами ведется на русском, а не на государственном языке.
"Русский язык действительно для нас такой же чуждый, как китайский или другие языки", - рассказала программе Тина Луизе Чупане, которая через несколько месяцев получит диплом врача. Она подчеркивает, что говорит не только от своего имени, но и от имени нескольких других коллег - будущих врачей.
Один из действующих врачей на условиях анонимности, потому что опасается последствий на рабочем месте, подтвердил это - в некоторых отделениях больницы русский язык является языком повседневного общения, даже при обсуждении вопросов о пациентах. Однако он не понимает ни слова по-русски.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!