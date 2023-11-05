Жанна Дубска: "У меня гостевые бойфренды"

В интервью Дубска призналась, что ее уже некоторое время не находят на популярном сайте знакомств Tinder. Она объяснила, что виноват тот факт, что очень часто мужчины устанавливают возрастное ограничение в настройках своего профиля. "В результате мужчинам, которые просматривают мой профиль, за семьдесят или за восемьдесят", - рассказывает 64-летняя Жанна Дубска.

На данный момент она не состоит в отношениях, но мечтает о любви. "Отношения - это так здорово! Есть с кем обсудить фильм, пойти погулять, поделиться мыслями, обменяться ласками и попросить: обними меня, мне это очень нужно. Но я не хочу простых отношений, чтобы они просто были", - отмечает модный эксперт.

Она говорит: "Очень часто, когда говорят об отношениях, имеют в виду совместную жизнь.

Я не создаю совместную жизнь уже с конца 90-х.

У меня гостевые отношения, гостевые бойфренды, может быть, время от времени мы живем друг у друга, но нет общего хозяйства. Для независимых, самодостаточных людей, которым не нужна поддержка, но которые хотят партнерства, это привлекательно".

Как известно, за плечами Дубской два брака. У нее также есть взрослая дочь Паула, но она не является публичной персоной.

Интервью целиком читайте в журнале Ieva от 1 ноября!