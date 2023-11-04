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Британская разведка подсчитала потери РФ в ходе наступления на Авдеевку

rus.tvnet.lv
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Авдеевка.
Авдеевка. Фото: DW

С начала октября армия России потеряла несколько тысяч солдат в ходе наступления на Авдеевку в Донецкой области, сообщило министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре.

"Вполне вероятно, что с начала октября 2023 года Россия понесла несколько тысяч потерь в личном составе в районе Авдеевки. Российское руководство по-прежнему демонстрирует готовность идти на большие потери ради незначительных территориальных приобретений", - цитирует обзор "Медуза".

По словам британской разведки, как и предыдущие российские наступления в этих штурмах военные продвигаются по открытой местности, это приводит к большим потерям.

Британская разведка сообщает, что за время штурма Авдеевки Россия могла потерять около 200 единиц бронетехники.

Такие потери разведка связывает с эффективностью современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, беспилотников и высокоточных артиллерийских систем, пишет Русская служба BBC.

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