Расследование ⟩ За повреждением газопровода Balticconnector может стоять морской спецназ ФСБ

Журналисты издания "Досье" выяснили, что российские диверсанты занимаются повреждением объектов инфраструктуры на Балтике, маскируясь под рыбаков, а китайское судно, якорь которого разрушил газопровод Balticconnector, связано с Россией, сообщает Rus.Postimees.
О том, что китайское контейнерное судно Newnew Polar Bear, которое ходит по морям и океанам под флагом Гонконга, имеет прямое отношение к разрушению газопровода между Финляндией и Эстонией, которое произошло 8 октября, мировые СМИ сообщили еще две недели назад.
Якорь корабля тащили по дну до трубопровода и оборвали о Balticconnector. Восьми тонный якорь был найден на дне во время расследования диверсии.
Версию позже подтвердили фотографии этого корабля из российского порта Архангельск. Местный фотограф заснял нос Newnew Polar Bear, где отсутствует левый якорь. Фото было удалено, но его успели заметить СМИ. На вопрос о причинах удаления фото автор снимка аккуратно ответил журналистам центра "Досье": "Слишком много внимания к данной фотографии".
Западная пресса рассказывала о вопросах в адрес китайского владельца судна, который не стал общаться с правоохранительными органами Финляндии. Но дальше реплик о том, что Пекин готов сотрудничать, дело пока не пошло.
Морской шелковый путь
В том, кто на самом деле управляет Newnew Polar Bear, разобрались российские журналисты, которые были вынуждены покинуть РФ из-за преследований. Выводы опубликованы центром "Досье" в расследовании "Красный хук над Атлантикой".
Получив доступ к документам компании, владеющей китайским кораблем, журналисты смогли найти связь владельца корабля с Россией.
"Центру "Досье" удалось найти конечного собственника, стоящего за цепочкой компаний вокруг Newnew Polar Bear. Это китайский предприниматель Фань Юйсинь, которого многое связывает с Россией. Там он владеет крупным бизнесом и обладает административным ресурсом", - пишут расследователи.
Компания китайского бизнесмена в России в том числе занимается железнодорожными перевозками. В частности, владелец корабля, чей якорь разрушил эстонско-финский газопровод, отправляет сибирский лес за границу.
Морскими перевозками Фань Юйсинь занялся только летом 2023 года, но купил сразу пять судов-контейнеровозов, включая Newnew Polar Bear, чтобы по Северному морскому пути ходить из Китая в Россию. О том, что Китай является одним из основных партнеров Москвы по обходу санкций, ни для кого не секрет.
Эх раз, еще раз
История с якорем Newnew Polar Bear, который оказался крепче газовой трубы на дне Балтийского моря, можно было бы списать на случайность, если бы это был первый подобный случай.
"Досье" напоминает, что всего полтора года назад весь мир обсуждал выход из строя оптоволоконного кабеля между Норвегией и архипелагом Шпицберген, где работает крупнейшая в мире станция слежения, которой пользуется и космические агентства США и Европы, и те, кто мониторит морской трафик. Норвежская полиция указывала на то, что кабель был поврежден рыболовецким тральщиком. То есть кабель был оборван тем, что тащили по дну.
"Журналисты NRK (норвежский медиахолдинг - прим.ред.), отследив морской трафик, пришли к выводу, что на месте аварии находилось одно-единственное судно - российский рыболовный траулер "Мелькарт 5", - пишет "Досье".
Судно имеет два трала, и накануне обрыва кабеля не менее двадцати раз перемещалось над ним, зафиксировали ресурсы по мониторингу перемещения кораблей.
Бывших не бывает
"Досье" удалось найти список владельцев компании "Мурман Сифуд", которой принадлежит этот траулер. Заместителем гендиректора фирмы оказался полный тезка Арнольда Кукушкина - высокопоставленного сотрудника Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Мурманской области.
Чекист Кукушкин в 2018 году стал учредителем общественной организации местных ветеранов спецназа спецслужб "Вымпел-Север". Другой учредитель - бывший командир спецотряда ФСБ по Мурманску под названием "Косатка" Игорь Кондаков. Спецназ "Косатка" - это боевые подводники.
Кроме того, журналисты нашли еще одно пересечение Кукушкина с боевыми подводниками. На его номер мобильного зарегистрирован пустой аккаунт в соцсети ВКонтакте, где среди "друзей" оказался подполковник запаса ФСБ, ветеран все той же "Косатки" Виталий Кожинский.
Позвонив в компанию якобы для приглашения Арнольда Кукушкина на мероприятие, журналисты узнали, что отставной чекист все еще работает в фирме, чей траулер любит бороздить море над морскими кабелями. С 2022 года он замдиректора "Мурман Сифуд". Отвечать на вопросы центра "Досье" Кукушкин отказался.
"Говорил я вам, не послушались..."
Журналисты напоминают о давнем сценарии возможной атаки России на США, который в странах НАТО называется "красный хук справа". Это ситуация, когда удару по объектам на суше предшествует разрушение подводных каналов связи между континентами. Весной 2023 года, напоминая о таких сценариях, журналисты Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии опубликовали расследование, где рассказали о 50-ти формально гражданских кораблях, которые спецслужбы России активно вовлекают в свою деятельность.
"По их [авторов расследования] мнению, корабли могут заниматься шпионажем или даже подготовкой диверсий, со стороны выглядящих как случайные инциденты, вроде повреждения трубы якорем или кабеля - рыболовным тралом", - рассказывает "Досье" о расследовании, которое появилось до октябрьской истории с газопроводом Balticconnector и обрыва кабеля связи между Финляндией и Эстонией.
Журналисты напоминают, что летом 2022 года Путин подписал новую Морскую доктрину России, целый раздел которой посвящен мобилизационным мероприятиям, когда гражданские суда должны быть заранее готовы к военному времени.
"Другими словами, поставить военную, диверсионную или разведывательную технику, например, на рыболовный траулер можно и до начала военного времени, проще говоря, прямо сейчас - и это прямое требование нынешней доктрины", - напоминает "Досье".
Моряки из Мурманска, с которыми поговорили авторы расследования, подтверждают, что в последние десять лет роль ФСБ в жизни рыбаков сильно выросла. Выходцы из спецслужбы сегодня входят в руководство практически каждой рыболовной компании.
Чекисты на рыбалке
В конце расследования журналисты "Досье" рассказывают еще один кейс, где однокурсник Владимира Путина управляет мурманской компанией, которая формальна занимается ловлей рыбы. Однако маршруты судов компании совпадают с маршрутами военного флота стран участниц НАТО.
Корабль рефрижератор, которым владеет путинский сокурсник и который нужен для перевалки рыбы прямо в море, ранее был замечен среди участников государственного оборонного заказа в России, прокладывая военный кабель по морскому дну. Более того, перед перевозкой рыбы в европейские порты, этот корабль холодильник любит заходить на военные базы России, куда заход гражданским суднам закрыт. Маршруты корабля задокументированы и доступны журналистам.
Услугами рефрижератора регулярно пользуется компания подводника по фамилии Полищук, который был замечен в общественных мероприятиях отставного командира дивизии подлодок.
"Рыболовный флот всегда имел двойное назначение, так повелось еще с советских времен, - отмечают собеседники "Досье". - Поэтому понятие "мирное судно" в российских реалиях очень относительное".
Целиком расследование с фотографиями, картами и копиями документов доступно на сайте "Досье".
После разрушения газопровода Balticconnector страны НАТО усилили охрану объектов инфраструктуры на Балтике, а Владимир Путин заявил, что повреждение трубы связано с землетрясением.
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