Расследование ⟩ За повреждением газопровода Balticconnector может стоять морской спецназ ФСБ

Получив доступ к документам компании, владеющей китайским кораблем, журналисты смогли найти связь владельца корабля с Россией.

"Центру "Досье" удалось найти конечного собственника, стоящего за цепочкой компаний вокруг Newnew Polar Bear. Это китайский предприниматель Фань Юйсинь, которого многое связывает с Россией. Там он владеет крупным бизнесом и обладает административным ресурсом", - пишут расследователи.

Компания китайского бизнесмена в России в том числе занимается железнодорожными перевозками. В частности, владелец корабля, чей якорь разрушил эстонско-финский газопровод, отправляет сибирский лес за границу.

Морскими перевозками Фань Юйсинь занялся только летом 2023 года, но купил сразу пять судов-контейнеровозов, включая Newnew Polar Bear, чтобы по Северному морскому пути ходить из Китая в Россию. О том, что Китай является одним из основных партнеров Москвы по обходу санкций, ни для кого не секрет.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступают во время саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, 16 сентября 2022 года. Фото: Sergei Bobylev

Эх раз, еще раз

История с якорем Newnew Polar Bear, который оказался крепче газовой трубы на дне Балтийского моря, можно было бы списать на случайность, если бы это был первый подобный случай.