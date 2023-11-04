ЧСР на муниципальных выборах планирует стартовать вместе с СЗК

После повторного избрания на пост председателя правления Буров пообещал сделать все, чтобы на муниципальных выборах 2025 года в ЧСР были те, кто определяет политику в Риге.

Буров признал, что в настоящее время Рига отстала не только от столиц Литвы и Эстонии, но и от других самоуправлений Латвии. Находясь на посту председателя комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправления, Буров посетил Елгаву и Валмиеру, в которых наблюдается значительный рост.

В Елгаве строятся производственные предприятия, а в Валмиере он высоко оценил новую экспозицию Валмиерского музея de Woldemer, а также то, что после административно-территориальной реформы развивается не только город, но и весь край. В самоуправлении приведена в порядок система образования, поэтому нет необходимости массово закрывать школы.

По мнению Бурова, столичному самоуправлению следовало бы гораздо активнее сотрудничать с негосударственными организациями, которые могут дать и реализовать полезные идеи для развития Риги. Глава партии призвал каждого члена привлекать в партию новых людей.