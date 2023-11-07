Турист из Литвы возмутился "обманом" Рижского аэропорта

В редакцию RUS TVNET обратился гражданин Литвы, который недавно столкнулся с неприятной ситуацией в аэропорту "Рига". По его словам, ему пришлось заплатить за парковку "в разы больше, чем было указано на официальном сайте аэропорта".
Андреюс из города Йонишкис в октябре решил на неделю слетать на Мальту и выбрал для этого аэропорт "Рига". Машину он решил оставить на официальной стоянке аэропорта.
В интернете мужчина нашел информацию о ценах за парковку в Рижском аэропорту. По его словам, на сайте была указана цена за сутки - 3,5 евро.
Однако по возвращении литовца ждал неприятный сюрприз - счет за восьмидневную парковку составил 66 евро вместо ожидаемых им 28 евро.
"Никаких работников там уже не было, и ничего не спросишь. Пришлось просто приложить карточку и радоваться, что выпустили с площадки, но переплатил в три раза. Можно было понять, если бы парковкой управлял хитрый собственник, но когда госкомпания так не дорожит своей репутацией - это другое", - возмутился Андреюс.
RUS TVNET решил разобраться в ситуации. На сайте Рижского аэропорта цены указаны за два вида парковки - краткосрочную и долгосрочную.
Краткосрочная парковка P1:
- Первые десять минут - бесплатно. Услугой можно воспользоваться один раз за сутки.
- До 30 минут - 2 евро;
- За каждые следующие 30 минут - 1,50 евро;
- С 9 до 24 часов - 29 евро;
- За каждый следующий период в 24 часа - 29 евро.
Долгосрочная парковка P3 и P4:
- Первые сутки - 10 евро;
- Со вторых суток - 8 евро в сутки;
- Плата за стоянку взимается посуточно.
Судя по присланному RUS TVNET чеку, гражданин Литвы оставлял машину на стоянке аэропорта с 8 по 15 октября. За восемь суток он заплатил 66 евро.
Сумма на чеке соответствует тому, что указано на сайте.
Первые сутки стоят 10 евро, а остальные семь суток - по 8 евро, итого - 66 евро.
При этом литовец уверен, что на сайте цена была 3,5 евро.
Однако после уточнения RUS TVNET Андреюс понял свою досадную оплошность - на самом деле стоимость в 3,5 евро в сутки на своей интернет-странице предлагала компания Europark, называя услугу "Многоэтажная автостоянка у аэропорта "Рига" (Daudzstāvu autostāvvieta pie lidostas Rīga).
"Да, там немножко путано, особенно в темное время суток, да еще и ремонт подъездов, но жизнь есть жизнь - не всегда все на блюдечке преподносится, и языки нужно знать лучше: по карте это "pie" оказалось в 2 км от аэропорта, а я его искал возле аэропорта. В следующий раз буду знать", - отреагировал на это открытие гость из Литвы.
На сайте Europark указано, что автостоянка Park&Depart стоимостью 3,5 евро в сутки подразумевает трансфер, уже включенный в стоимость парковки, то есть от нее до Рижского аэропорта еще необходимо ехать. Согласно Google maps, это занимает порядка 10 минут.
А как в Литве и Эстонии?
Парковка в Рижском аэропорту владельцу автомобиля обошлась в 66 евро за восемь дней. Дорого ли это? Ниже для сравнения цены у балтийских соседей.
Таллиннский аэропорт
Долгосрочная парковка (парковка A2):
- До 15 минут - 1 евро;
- От 6 минут до часа - 5 евро;
- 1-2 часа - 8 евро;
- 2-6 часов - 12 евро;
- 6-24 часа (1 день) - 16 евро;
- 2 дня - 23 евро;
- 3 дня - 30 евро;
- Каждый следующий день - 7 евро.
Судя по прайс-листу, оставить автомобиль на стоянке таллиннского аэропорта на восемь дней владельцу автомобиля обошлось бы в 65 евро. Цена не сильно отличается от латвийской.
В Вильнюсском аэропорту доступны несколько видов стоянок. На домашней странице представлены цены за стоянку. Цена за сутки - начиная от 10 евро.
Таким образом, если сравнивать цены на стоянках трех аэропортов стран Балтии, то в зависимости от длительности путешествия они в Латвии, Литве и Эстонии не сильно отличаются.
Если оставлять машину на более длительный период, то в аэропорту Литвы такая услуга будет дороже всего.
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