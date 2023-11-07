Турист из Литвы возмутился "обманом" Рижского аэропорта

Судя по присланному RUS TVNET чеку, гражданин Литвы оставлял машину на стоянке аэропорта с 8 по 15 октября. За восемь суток он заплатил 66 евро.

Сумма на чеке соответствует тому, что указано на сайте.

Первые сутки стоят 10 евро, а остальные семь суток - по 8 евро, итого - 66 евро.

Чек Андреюса за парковку в Рижском аэропорту Фото: Фото очевидца RUS TVNET

При этом литовец уверен, что на сайте цена была 3,5 евро.

Однако после уточнения RUS TVNET Андреюс понял свою досадную оплошность - на самом деле стоимость в 3,5 евро в сутки на своей интернет-странице предлагала компания Europark, называя услугу "Многоэтажная автостоянка у аэропорта "Рига" (Daudzstāvu autostāvvieta pie lidostas Rīga).

"Да, там немножко путано, особенно в темное время суток, да еще и ремонт подъездов, но жизнь есть жизнь - не всегда все на блюдечке преподносится, и языки нужно знать лучше: по карте это "pie" оказалось в 2 км от аэропорта, а я его искал возле аэропорта. В следующий раз буду знать", - отреагировал на это открытие гость из Литвы.

На сайте Europark указано, что автостоянка Park&Depart стоимостью 3,5 евро в сутки подразумевает трансфер, уже включенный в стоимость парковки, то есть от нее до Рижского аэропорта еще необходимо ехать. Согласно Google maps, это занимает порядка 10 минут.

А как в Литве и Эстонии?