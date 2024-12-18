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Сеанс ностальгии на Маскачке: место, в котором у взрослых приятные мурашки

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Одним из "сокровищ" Московского форштадта (в 2024 году официально был переименован в Латгальский район) является музей "Наше детство". К сожалению, о нём мало кто знает, но, оказавшись там, практически каждый воскликнет: "О, у меня это было!". Со съёмочной группой TVNET было именно так.

"Я местный" - это новый проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. 

Яна Воронова, основательница музея, 15 лет назад покупала игрушки своему сыну и начала вспоминать, какие игрушки были в её детстве. "Это был планетоход фабрики "Страуме", и мне захотелось его найти. Я нашла его, и когда взяла в руки, то закрыла глаза и вернулась на 20 лет назад в прошлое", - говорит Яна.

После этого ей захотелось найти ещё игрушки, и она стала собирать машинки того времени. Так и начала расти её коллекция.

Более 50 игр серии "Электроника", куклы, настольные игры, мягкие игрушки, жвачки, одежда, журналы, посуда, роботы, коляски, стиральный порошок... Проще сказать, чего нет в музее "Наше детство". Хотя и это не факт - возможно, в коллекции Яны Вороновой есть всё.

Она старается вести учёт экспонатам, но это очень сложно - нет ни одного дня, чтобы у Яны не появлялось что-то новое.

Изначально все экспонаты она собирала у себя дома. "Я сделала уголок, и когда приходили друзья, я их просто возвращала в детство. Я видела этот восторг, эти эмоции, и с самого первого дня я сказала, что хочу создать музей".

Галерея: Музей "Наше детство"

Музей появился перед пандемией коронавируса в Межциемсе, он был небольшой - 54 квадратных метра. 22 февраля 2022 года музей открылся по новому адресу: на улице Дзервью, 6, в Московском форштадте. "Это очень удобное место, близко от центра, легко найти, бесплатная парковка, и помещение очень большое - 350 квадратных метров".

Музей "Наше детство" - частный. "Всё сама одна. Моя семья и близкие друзья. Спасибо моему мужу, который меня поддерживал и тогда, и сейчас. Он всё это видел, и всё это проходит через дом, где мы живём. Мои дети играли с некоторыми экспонатами и даже могли определить некоторых авторов, что очень приятно. Конечно, нелегко. Не было бы музея, если бы не было этой поддержки".

Несмотря на то, что "сеанс ностальгической терапии" в этом музее испытают те, кому больше 30 лет, современным детям здесь тоже должно быть интересно, потому что некоторые игрушки и экспонаты они никогда не видели. "Позвонить по стационарному телефону для них - это что-то невероятное", - говорит Яна.

Музей работает только по выходным с 11 до 17 часов. Здесь можно заказать экскурсию, поиграть в интерактивном уголке или в PlayStation, можно отметить день рождения и даже провести мальчишник или девичник. Какие-то экспонаты можно также арендовать для фотосессий или съёмок в кино и видеоклипах.

Если вы хотите стать героем района или знаете тех, о ком следует рассказать - пишите на почту rus.tvnet@tvnetgrupa.lv!

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