Сеанс ностальгии на Маскачке: место, в котором у взрослых приятные мурашки

Галерея: Музей "Наше детство"

Музей появился перед пандемией коронавируса в Межциемсе, он был небольшой - 54 квадратных метра. 22 февраля 2022 года музей открылся по новому адресу: на улице Дзервью, 6, в Московском форштадте. "Это очень удобное место, близко от центра, легко найти, бесплатная парковка, и помещение очень большое - 350 квадратных метров".

Музей "Наше детство" - частный. "Всё сама одна. Моя семья и близкие друзья. Спасибо моему мужу, который меня поддерживал и тогда, и сейчас. Он всё это видел, и всё это проходит через дом, где мы живём. Мои дети играли с некоторыми экспонатами и даже могли определить некоторых авторов, что очень приятно. Конечно, нелегко. Не было бы музея, если бы не было этой поддержки".

Несмотря на то, что "сеанс ностальгической терапии" в этом музее испытают те, кому больше 30 лет, современным детям здесь тоже должно быть интересно, потому что некоторые игрушки и экспонаты они никогда не видели. "Позвонить по стационарному телефону для них - это что-то невероятное", - говорит Яна.

Музей работает только по выходным с 11 до 17 часов. Здесь можно заказать экскурсию, поиграть в интерактивном уголке или в PlayStation, можно отметить день рождения и даже провести мальчишник или девичник. Какие-то экспонаты можно также арендовать для фотосессий или съёмок в кино и видеоклипах.

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