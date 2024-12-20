С приближением рождественских и новогодних выходных Служба государственной безопасности (VDD) строго рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию или Беларусь, сообщает агентство LETA.
VDD строго рекомендует не посещать Россию и Беларусь
На этой неделе, с приближением праздничных выходных, Министерство иностранных дел также напомнило жителям, что не стоит посещать эти страны, поскольку отсутствие верховенства закона может привести к тому, что любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен в тюрьму.
В свою очередь VDD обращает внимание, что, посещая эти страны, жители Латвии подвергают себя высоким рискам выслеживания, вербовки и провокаций.
Служба также констатировала, что российские и белорусские спецслужбы агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они пользуются широкой свободой действий. VDD подчеркивает, что спецслужбы этих стран на своей территории без колебаний будут использовать агрессивные и незаконные методы для принуждения к сотрудничеству.
VDD предупреждает, что латвийские структуры имеют ограниченные возможности для оказания помощи жителям, оказавшимся в трудной ситуации в России или Беларуси.
Однако если же все-таки предстоит поездка в одну из этих стран-агрессоров, служба советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем хранится рабочая или конфиденциальная информация. На пограничном контроле с телефона могут снять данные, а также заразить его шпионским ПО. Более безопасным выбором будет мобильный телефон с картой предоплаты, от которой можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютеры, флэш-накопители и другие носители информации.
Выявление потенциальных объектов вербовки происходит уже на пограничных пунктах пропуска, причем спецслужбы выдают себя за пограничников или используют другую маскировку, будь то правоохранительные органы или любое другое российское или белорусское учреждение. Более того, российские и белорусские спецслужбы могут получить интересующую их информацию в ходе простого разговора, отмечают в VDD.
В случае подозрения на контакт с агентом российских или белорусских спецслужб, VDD призывает предоставлять информацию об этом, позвонив на круглосуточную горячую линию службы 67208964 или отправив электронное письмо на адрес info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.
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