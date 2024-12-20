VDD строго рекомендует не посещать Россию и Беларусь

На этой неделе, с приближением праздничных выходных, Министерство иностранных дел также напомнило жителям, что не стоит посещать эти страны, поскольку отсутствие верховенства закона может привести к тому, что любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен в тюрьму.

В свою очередь VDD обращает внимание, что, посещая эти страны, жители Латвии подвергают себя высоким рискам выслеживания, вербовки и провокаций.

Служба также констатировала, что российские и белорусские спецслужбы агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они пользуются широкой свободой действий. VDD подчеркивает, что спецслужбы этих стран на своей территории без колебаний будут использовать агрессивные и незаконные методы для принуждения к сотрудничеству.

VDD предупреждает, что латвийские структуры имеют ограниченные возможности для оказания помощи жителям, оказавшимся в трудной ситуации в России или Беларуси.