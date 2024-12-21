Хотя в Латвии пока ничто не предвещает наступления зимы, горнолыжные трассы, вопреки погодным условиям, работают: чтобы все желающие могли насладиться зимними удовольствиями, необходимый снежный покров обеспечивают специальные машины - снегодувы. TVNET+ составил список горнолыжных баз, которые уже открыты или скоро откроются, и разузнал о новостях на этих базах.
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Где найти зиму? Список горнолыжных баз Латвии, которые уже открылись
Напомним, что еще в ноябре представители горнолыжных курортов говорили о необходимости подождать более благоприятных погодных условий, чтобы начать работу: температура должна в течение нескольких дней удерживаться на уровне не выше -3 градуса по Цельсию, чтобы можно было задействовать снегодувы. Уже в ноябре предприниматели прогнозировали, что цены останутся такими же, как и в прошлом году.