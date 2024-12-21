Где найти зиму? Список горнолыжных баз Латвии, которые уже открылись

Напомним, что еще в ноябре представители горнолыжных курортов говорили о необходимости подождать более благоприятных погодных условий, чтобы начать работу: температура должна в течение нескольких дней удерживаться на уровне не выше -3 градуса по Цельсию, чтобы можно было задействовать снегодувы. Уже в ноябре предприниматели прогнозировали, что цены останутся такими же, как и в прошлом году.