Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Где найти зиму? Список горнолыжных баз Латвии, которые уже открылись

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Сноубордисты и лыжники в горнолыжном комплексе Žagarkalns
Сноубордисты и лыжники в горнолыжном комплексе Žagarkalns Фото: Lita Krone / LETA

Хотя в Латвии пока ничто не предвещает наступления зимы, горнолыжные трассы, вопреки погодным условиям, работают: чтобы все желающие могли насладиться зимними удовольствиями, необходимый снежный покров обеспечивают специальные машины - снегодувы. TVNET+ составил список горнолыжных баз, которые уже открыты или скоро откроются, и разузнал о новостях на этих базах.

Напомним, что еще в ноябре представители горнолыжных курортов говорили о необходимости подождать более благоприятных погодных условий, чтобы начать работу: температура должна в течение нескольких дней удерживаться на уровне не выше -3 градуса по Цельсию, чтобы можно было задействовать снегодувы. Уже в ноябре предприниматели прогнозировали, что цены останутся такими же, как и в прошлом году.

Где лыжные трассы уже открыты, а где еще нужно подождать?

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх